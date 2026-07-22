As në Arabinë Saudite dhe as në top pesë ligat evropiane, Leao po anon drejt një transferimi befasues
Sulmuesi anësor i Milanit, Rafael Leao thuhet se mund të marrë në konsideratë bashkimin me Galatasaray këtë afat kalimtar të verës.
Leao, i cili mori pjesë në Kupën e Botës 2026, ka pritur oferta nga Liga Premier, por asnjë nuk ka mbërritur deri tani.
Ndërkohë, Galatasaray është përpjekur ta bindë Leaon të transferohet në Turqi për javë të tëra, por pa ndonjë rezultat pozitiv.
Kampionët turq i kanë ofruar një pagë neto prej 10 milionë eurosh në vit, dyfishi i shumës që ai fiton aktualisht te Milani.
Rossonerët dhe Leao kanë vendosur të ndahen këtë verë. Ai gjithashtu nuk është në planet e trajnerit të ri Ruben Amorim.
Sipas Corriere dello Sport, për shkak të mungesës së ofertave nga “peshat e rënda” evropiane, Leao duket se po anon drejt zgjedhjes së Turqisë si destinacionin e tij të radhës.
Milani ka vendosur një çmim prej 50 milionë eurosh, por do të duhet ta ulë çmimin për të lehtësuar largimin e tij.
Rossonerët duan të gjenerojnë fonde për nënshkrime të reja nga shitja e tij. /Telegrafi/