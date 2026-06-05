Leao: Kam nevojë për një sfidë të re, Liga Premier dhe La Liga më të përshtatshme për talentin tim
Rafael Leao i ka thënë përsëri televizionit portugez se “ka nevojë për një sfidë të re”, duke etiketuar Ligën Premier dhe La Ligës si kampionate që mund t’i përshtaten më shumë talentit të tij.
Kishte pasur raportime të shumta se Rossonerëve u kishte mbaruar durimi me sulmuesin anësor të paqëndrueshëm dhe nuk ishin të përgatitur as të merrnin në konsideratë një kontratë të re.
Me kontratën e tij aktuale që vlen vetëm deri në qershor të vitit 2028, kjo e bëri një shitje shumë të mundshme këtë verë, dhe Leao reagoi duke kërkuar publikisht largimin gjithashtu.
“Kam nevojë për një sfidë të re. Kam fituar tashmë dy trofe në Itali dhe kam qenë atje për një kohë. Liga po evoluon, por për stilin tim të futbollit, mendoj se Liga Premier ose La Liga do ta nxirrnin më shumë talentin tim, si lojtar”, ka thënë fillimisht Leoa për Sport TV në Portugali.
“Nëse do të më vinte një mundësi në Ligën Premier, do të isha shumë i lumtur. Mendoj se mund ta vë talentin tim përballë lojtarëve atje, të cilët janë të një niveli shumë të lartë. Të luash në një ligë të tillë nxjerr vërtet më të mirën nga një lojtar", përfundoi sulmuesi i Milanit.
Ka pasur raportime për interes nga Manchester United dhe Arsenal, por deri më tani kryesisht agjentët e tij ua kanë propozuar atë këtyre klubeve, pa ndonjë ofertë të fortë.
Ofertat e vetme të vërteta duket se vijnë nga Galatasaray dhe Fenerbahce, por Leao e ka bërë të qartë se nuk po kërkon një destinacion të tillë. /Telegrafi/