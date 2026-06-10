Arsene Wenger parashikon fituesin e Kupës së Botës
Trajneri legjendar francez, Arsene Wenger, foli me Le Figaro për ekipin kombëtar francez dhe Kupën e Botës 2026 , një turne që ai pret që “Les Bleus” ta fitojnë.
Kupa e Botës 2026 pritet të fillojë nesër (e enjte) dhe tashmë shumë parashikime janë bërë nga agjenci të ndryshme bastesh, por edhe figurash të njohura nga bota e futbollit.
I fundit që ka parashikuar fituesin e Kampionatit Botëror të këtij vitit është Wenger, i cili favorizon kombëtaren e tij, Francën.
“Franca do ta fitojë Kupën e Botës”, parashikoi fillimisht Shefi aktual i Zhvillimit Global të Futbollit të FIFA-s.
“Franca ka shumë talent. Didier Deschamps ka përvojë. Ai do të gjejë ekuilibrin e duhur”.
“Kemi kaq shumë lojtarë sulmues saqë rreziku, pjesërisht, po bëhet disi i pabalancuar në sulm".
“Por në ditët e sotme, lojtari modern, madje edhe një sulmues, di si ta bëjë pjesën e tij të punës mbrojtëse”, përfundoi Wenger. /Telegrafi/