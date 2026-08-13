Arsenali dëshiron ta shesë yllin e ekipit, por ai refuzon ofertat nga Turqia dhe Arabia Saudite
Arsenali po kërkon të shesë Gabriel Martinellin këtë verë dhe ua ka ofruar sulmuesin anësor brazilian klubeve në disa tregje, sipas gazetarit brazilian Bruno Andrade.
Martinelli ka edhe dy vjet të mbetura në kontratën e tij me Arsenalin, duke krijuar atë që Andrade e përshkruan si një situatë "tani ose kurrë" për Topçinjtë.
Nëse ai qëndron për një sezon tjetër, anësori do të hyjë në vitin e fundit të marrëveshjes së tij, duke e bërë potencialisht më të vështirë për Arsenalin të kërkojë një tarifë të konsiderueshme transferimi.
Arsenali thuhet se ka vendosur një çmim minimal prej rreth 50 milionë eurosh për Martinellin dhe ka eksploruar blerës potencialë jashtë Ligës Premier.
Klubet turke, përfshirë Galatasarayn, kanë qenë ndër ato që janë kontaktuar dhe kuptohet se kanë treguar interes për një marrëveshje rreth 50 milionë euro. Megjithatë, Martinelli nuk është i interesuar të transferohet në Turqi.
Edhe klubet e Superligës së Arabisë Saudite janë shqyrtuar gjithashtu si një destinacion i mundshëm, por 24-vjeçari e ka hedhur poshtë edhe këtë mundësi.
❌ Gabriel Jesus gibi Martinelli de Türkiye'ye gitmek istemiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Arsenal'in €50m'luk talebini kabul etse de oyuncu Türkiye ve Suudi Arabistan gibi "alternatif" liglerde oynamak istemiyor.
ℹ️ Bruno Andrade, @ESPNBrasil https://t.co/Tr6WqBy96u pic.twitter.com/2so6jOtSga
— Arsenal Turkey (@AFC_Turkey) August 13, 2026
"Ai iu ofrua Arabisë Saudite, por Martinelli tha jo. Arabia Saudite nuk është një opsion për të", tha Andrade.
Arsenali tani përballet me një situatë të vështirë, me klubin që dëshiron ta shesë Martinellin, por preferencat e anësorit kufizojnë numrin e destinacioneve të mundshme që mund të përmbushin vlerësimin e tyre prej 50 milionë eurosh. /Telegrafi/