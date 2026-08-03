Arman Durmishi e bind Spallettin, Juventusi e merr talentin shqiptar për fazën përgatitore
Juventusi ka publikuar listën e plotë të yjeve që do të udhëtojnë për në Hong Kong, aty ku skuadra do të zhvillojë fazën përgatitore.
Trajneri Luciano Spalletti ka ftuar kuptohet tërë ekipin e parë, megjithatë vëmendjen e ka marrë edhe sulmuesi shqiptar Arman Durmishi.
Durmishi përfaqëson Shqipërinë U19, ndërsa fillimisht u ftua nga “Zonja e Vjetër” thjesht sa për të mbushur numrin, mirëpo pas paraqitjes së shkëlqyer në stërvitje, tekniku italian duket se ka vendosur ta shoh edhe më shumë.
Në listën e plotë, ku ndodhet edhe Edon Zhegrova është edhe emri i Durmishit, i cili ndër të tjera është promovuar në ekipin U23.
Lista e plotë:
Juventus Summer Tour: i convocati ⚪️⚫️
Powered by @WhiteBit pic.twitter.com/9Ru6WbjQCy
— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Padyshim kjo është arritje e madhe për Durmishin, i cili ka shkëlqyer edhe te grupmoshat e reja të Shqipërisë, duke qenë një nga lojtarët që shumë shpejtë mund të zërë vendin edhe në ekipin A./Telegrafi/