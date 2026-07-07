Argjentina tregon shpirtin e kampionit, rikthehet nga “të vdekurit” ndaj Egjiptit
Argjentina ka dhuruar një nga përmbysjet më dramatike të këtij Kampionati Botëror, duke e kthyer rezultatin nga 0-2 në 3-2 ndaj Egjiptit në minutat e fundit të një sfide të jashtëzakonshme, duke siguruar çerekfinalen.
Kampionët e botës e nisën ndeshjen me iniciativë, por u goditën herët nga Egjipti. Në minutën e 15-të, Yasser Ibrahim realizoi me kokë pas një harkimi të Marwan Attias, duke i dhënë avantazhin skuadrës afrikane.
Argjentina pati mundësinë ideale për të barazuar në minutën e 21-të, kur fitoi penallti pas ndërhyrjes së Haissem Hassan. Megjithatë, Lionel Messi nuk arriti të shënonte nga pika e bardhë, pasi portieri Mostafa Shobeir e lexoi goditjen e tij dhe e ndali penalltinë.
Skuadra e Lionel Scalonit vazhdoi të kërkonte golin, por Shobeir ishte në një mbrëmje të madhe.
Ai ndali një goditje të Julian Alvarez dhe më pas reagoi edhe ndaj Alexis Mac Allister, ndërsa Messi goditi shtyllën me një tentativë të fuqishme nga distanca.
Egjipti e nisi pjesën e dytë me shumë guxim dhe në minutën e 58-të e goditi sërish Argjentinën. Me një kundërsulm të shpejtë Mostafa Zikon, e dërgoi topin në rrjetë për 2-0.
Ky moment ndryshoi rrjedhën e ndeshjes. Lionel Scaloni aktivizoi Lautaro Martinezin dhe ndryshimet sollën menjëherë energji të re në sulmin argjentinas.
Në minutën e 79-të, Lionel Messi dërgoi një pasim të bukur në zonë për Cristian Romeron, i cili u ngrit më lart se mbrojtësit kundërshtarë dhe shënoi me kokë për 2-1.
Argjentina nuk u ndal. Vetëm katër minuta më vonë, Messi u shfaq sërish në skenë me një gol spektakolar.
Pas asistimit të Gonzalo Montiel, kapiteni argjentinas goditi me volej nga brenda zonës dhe topi përfundoi në rrjetë pasi preku pjesën e poshtme të traversës, për rezultatin 2-2.
Kur ndeshja po shkonte drejt fundit, Argjentina e kompletoi mrekullinë.
Në minutën e 90+2-të, Lautaro Martinez dërgoi një krosim të fortë në zonë, ndërsa Enzo Fernandez u shkëput bukur dhe realizoi nga afër për 3-2.
Nga humbja 0-2 deri te fitorja 3-2, Argjentina tregoi karakterin, mentalitetin dhe shpirtin e një kampioni bote.
Messi, edhe pse humbi penallti, u rikthye me një asistim dhe një gol të jashtëzakonshëm, ndërsa Romero dhe Enzo Fernandez vulosën një përmbysje që do të mbahet mend gjatë. /Telegrafi/