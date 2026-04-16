Arabia Saudite rikthehet për transferimin e Vinicius Junior
Situata e Real Madridit me Vinicius Junior është kthyer në një nga çështjet më të diskutuara brenda klubit madrilen.
Në prill të vitit 2026, sulmuesi brazilian po hyn në fazën e fundit të kontratës së tij, e cila skadon në qershor 2027, ndërsa negociatat për rinovim mbeten të bllokuara.
Kjo situatë ka nxitur debat të fortë në ambientin e klubit, pasi me pak më shumë se një vit të mbetur në kontratë, drejtuesit përballen me një vendim strategjik, të rinovojnë me një nga yjet kryesorë të skuadrës apo të shqyrtojnë shitjen e tij gjatë kësaj vere për të shmangur largimin pa përfitim financiar.
Bisedimet mes klubit dhe përfaqësuesve të lojtarit nuk kanë shënuar përparim muajt e fundit.
Pavarësisht rolit të rëndësishëm që ai ka në projektin sportiv, mospajtimet kanë penguar arritjen e një marrëveshjeje.
Vinicius ka qenë vendimtar në sukseset e fundit të ekipit, falë aftësive të tij në driblim, shënim dhe ndikim në ndeshje të mëdha, por pasiguria për të ardhmen e tij vazhdon të rritet.
Brenda klubit ekziston shqetësimi se futbollisti mund të hyjë në vitin e fundit të kontratës pa rinovuar, çka do të dobësonte ndjeshëm pozicionin negociues të Real Madridit dhe do të rriste rrezikun e një largimi në kushte të pafavorshme.
Ndërkohë, në skenë ka hyrë fuqishëm edhe interesi nga Arabia Saudite. Klubet saudite raportohet se kanë paraqitur një ofertë që arrin rreth 100 milionë euro për transferimin e brazilianit.
Kjo shumë përbën një mundësi të rëndësishme ekonomike për klubin spanjoll, sidomos duke marrë parasysh rrezikun e humbjes së lojtarit pa pagesë një vit më vonë.
Në moshën 25-vjeçare, ai ndodhet në kulmin e karrierës dhe largimi nga futbolli evropian për arsye financiare kërkon vlerësim të kujdesshëm. Megjithatë, fuqia financiare e ligës saudite mbetet një faktor që mund të ndikojë në çdo negociatë.
Shitja gjatë verës shihet si një opsion real nëse negociatat për rinovim nuk zhbllokohen në javët në vijim.
Vera pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e tij, e cila mbetet plotësisht e hapur dhe një nga temat kryesore të afatit kalimtar. /Telegrafi/