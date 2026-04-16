Real Madrid u largua nga “Allianz Arena” pa Vinicius Junior pas eliminimit dramatik nga Liga e Kampionëve në duelin ndaj Bayern Munich.

Sulmuesi brazilian u detyrua të qëndronte në Bavari për të përmbushur detyrimet e detyrueshme pas ndeshjes.

“Los Blancos”, 15-herë kampionët e Evropës, përjetuan një natë të vështirë në Gjermani, duke u mposhtur 4-3 dhe duke u eliminuar me rezultat të përgjithshëm 6-4.

Ndërsa pjesa tjetër e skuadrës u ngjit në autobus menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, Vinícius u përzgjodh për një test të rastësishëm antidoping pasi kishte luajtur gjithë ndeshjen.

Për shkak se procedura zgjati më shumë se sa pritej, stafi logjistik i klubit vendosi që autobusi kryesor të nisej drejt aeroportit, duke e lënë sulmuesin yll të udhëtojë më pas me makinë.

Nuk u publikuan deklarata të drejtpërdrejta lidhur me vonesën, por rregullat strikte të FIFA-s shpjegojnë pse lojtarët nuk mund t’i shmangen këtyre kontrolleve.

Sipas këtyre rregullave, atletët e kapur duke përdorur substanca të ndaluara mund të përballen me pezullime që variojnë nga disa muaj deri në përjashtim të përjetshëm.

Në rastet kur përdorimi konsiderohet i qëllimshëm për të fituar avantazh, dënimet zakonisht shkojnë deri në katër vite pezullim, ndërsa rastet e paqëllimshme mund të sjellin edhe dy vite ndalim nga të gjitha aktivitetet futbollistike.

Kuadri rregullator i testeve pas ndeshjes përfshin jo vetëm zbulimin e substancave të ndaluara, por edhe shkelje si refuzimi i kontrollit, mosrespektimi i udhëzimeve të zyrtarëve antidoping apo mosdeklarimi i saktë i vendndodhjes së atletit./Telegrafi/

