Momenti që nuk u pa në televizor: Dy yjet e Realit u fjalosën ashpër me njëri-tjetrin gjatë ndeshjes me Bayernin
Pas fitores 4-3 (6-4 në total) të Bayern Munich ndaj Real Madridit, që solli eliminimin e “Los Blancos” nga Liga e Kampionëve në fazën çerekfinale, kanë dalë pamje të papublikuara më parë që tregojnë një përplasje mes dy lojtarëve të skuadrës madrilene dhe situata nuk duket aspak e mirë.
Të mërkurën, Reali udhëtoi drejt “Allianz Arena” me një disavantazh prej një goli, por rezultati i përgjithshëm u barazua shumë shpejt nga Arda Guler, i cili përfitoi nga një gabim në pasim i Manuel Neuer që në minutën e parë.
Në një ndeshje jashtëzakonisht të luftuar, Aleksandar Pavlovic shënoi me kokë për të barazuar rezultatin e ndeshjes dhe për të kaluar Bayernin në avantazh në total vetëm pesë minuta më vonë. Më pas, një goditje dënimi perfekte nga Guler e çoi rezultatin në 2-1 (3-3 në total) për Realin rreth minutës së 30-të.
Por kapiteni i Anglisë, Harry Kane, realizoi golin e tij të 50-të të sezonit në minutën e 38-të, duke rikthyer sërish Bayernin në kontroll të përballjes.
Në minutën e 42-të, Vinicius Junior asistoi për Kylian Mbappe, i cili shënoi nga afër për të barazuar shifrat në total 4-4 para pushimit.
Kur ndeshja po shkonte drejt kohës shtesë, ish-lojtari i Liverpoolit, Luis Diaz, realizoi një goditje të fuqishme me të djathtën në minutën e 89-të, duke i dhënë Bayernit avantazhin 5-4 në total.
Ky gol erdhi vetëm pak minuta pasi Eduardo Camavinga u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë, duke lënë Realin me 10 lojtarë në fushë.
🇧🇷🇬🇧🚨 "¿QUÉ QUIERES?, CÁLLATE LA BOCA": El llorón y mala leche de Vinícius se peleó con Bellingham en mitad del partido porque el británico le recriminó que no suelta la pelota.
Megjithatë, pas ndeshjes kanë dalë edhe pamje që sugjerojnë një përçarje brenda skuadrës së Real Madridit. Një video e publikuar online tregon Jude Bellingham dhe Vinicius Jr duke bërë gjeste të ashpra ndaj njëri-tjetrit.
Sipas mediumit spanjoll MARCA, braziliani është drejtuar anglezit me fjalët: “Çfarë do? Mbylle gojën”, si reagim ndaj ankesave të këtij të fundit.
Sipas të dhënave të UEFA-s, Vinicius nuk arriti të kompletojë asnjë pasim drejt Bellingham gjatë ndeshjes, ndërsa ish-lojtari i Dortmundit arriti ta gjejë sulmuesin katër herë me pasime./Telegrafi/