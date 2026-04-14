Apple publikon iOS 26.5 beta 2 për iPhone
Apple ka publikuar versionin e dytë beta të iOS 26.5 për zhvilluesit. iOS 26.5 beta 2 vjen pas dy versioneve të betës së parë. Versioni i dytë u bë beta e parë publike e iOS 26.5.
Ndërsa nuk ka veçori të inteligjencës artificiale të mundësuara nga Gemini, përditësimi përfshin disa ndryshime, transmeton Telegrafi.
Veçoria e re më e zbulueshme në iOS 26.5 është përfshirë në Maps. Veçoria e re "Vende të Sugjeruara" tani është pjesë e kërkimit në Apple Maps.
Apple gjithashtu vazhdon të testojë enkriptimin nga fillimi në fund për RCS në beta.
Në Evropë konkretisht, Apple po teston aftësinë për të transferuar Aktivitetet Live në aksesorë të palëve të treta.
iOS 26.5 mund të mbështesë gjithashtu pagesat mujore për abonimet vjetore me një çmim të zbritur. /Telegrafi/