Anne Hathaway dhe Dakota Johnson surprizojnë me një puthje të fortë në trailerin e filmit “Verity”
Aktoret Anne Hathaway dhe Dakota Johnson kanë tërhequr vëmendjen e publikut pasi ndanë një puthje të zjarrtë në trailerin e ri të trillerit psikologjik “Verity”, i cili pritet të dalë në kinema më 2 tetor.
Fragmenti ka ndezur menjëherë reagime në rrjetet sociale për skenat intensive dhe atmosferën misterioze të filmit.
Në një nga momentet më të komentuar të trailerit, personazhi i luajtur nga Dakota Johnson fillimisht shfaqet shumë pranë me Josh Hartnett, por më pas në skenë hyn Anne Hathaway, duke zëvendësuar situatën dhe duke çuar në një puthje dramatike mes dy aktoreve, shkruan DailyMail.
Momenti përfundon me një skenë të fortë dhe të tensionuar që ka bërë bujë online.
Filmi është bazuar në romanin bestseller “Verity” të autores Colleen Hoover, ndërsa skenari është adaptuar nga Nick Antosca dhe regjia është realizuar nga Michael Showalter.
Historia me Lowen Ashleigh, një shkrimtare që përballet me vështirësi në karrierë, e cila merr një ofertë të papritur për të përfunduar librat e një autoreje të famshme, Verity Crawford, pas një aksidenti misterioz.
Gjatë qëndrimit në rezidencën luksoze të çiftit Crawford, Lowen zbulon një dorëshkrim të papërfunduar që fsheh sekrete të errëta, duke e futur atë në një situatë gjithnjë e më të rrezikshme dhe të paqartë mes trillimit dhe realitetit.
Në film luajnë gjithashtu Ismael Cruz Cordova dhe Brady Wagner, ndërsa projekti pritet të jetë një nga titujt më të komentuar të sezonit.
Pas publikimit të trailerit, reagimet në rrjete kanë qenë të shumta, me fansa të ndarë mes kuriozitetit dhe entuziazmit për premierën. /Telegrafi/
