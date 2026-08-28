Alvarez u shfaq në klub me një diagnozë depresioni shkaku i mos transferimit te Barcelona, refuzon të stërvitet me Atleticon
Sulmuesi argjentinas, Julian Alvarez, po i shkakton dhimbje koke të vërteta skuadrës së tij Atletico Madrid këtë verë, duke kërkuar që të shitet te rivali spanjoll i La Ligas, Barcelona.
Alvarez dëshiron ekskluzivisht të shkojë te Barcelona dhe në fillim të përgatitjeve ai refuzoi të stërvitej, duke dashur një transferim në Camp Nou, dhe Atletico absolutisht nuk dëshiron ta shesë atë te rivalët e tyre.
Atletico ka rënë dakord vazhdimisht për kushtet e transferimit të Alvarez te Arsenali, por ai e refuzoi këtë mundësi dhe tani sipas mediumit Cope, ai u paraqit në klub me një raport mjekësor që deklaronte se vuan nga depresioni.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Julián Álvarez has a medical certificate from a doctor stating that he is suffering from depression. 😳😢
The Argentine is being blocked by Atlético Madrid, who do not want to allow him to join his dream club, Barcelona. ❌
His depression has caused him to… pic.twitter.com/5eEVqSoLjm
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 28, 2026
Alvarez nuk është stërvitur me ekipin për tre ditë rresht, duke vazhduar këtë sagë që ka zgjatur gjithë verën, por tani argjentinasi është siguruar që të kompensojë mungesat e tij në stërvitje.
Depresioni i dyshuar erdhi pas një konflikti me drejtuesit e klubit, të cilëve thuhet se u tha me lot në sy se "do të preferonte të pensionohej sesa të pranonte shantazhin".
Burime jozyrtare nga Spanja thonë se Alvarez pësoi një krizë nervore dhe një atak paniku gjatë bisedës. Ai tha gjithashtu se nuk do ta veshë më kurrë fanellën e Atleticos, me të cilën ka një kontratë për katër vjet të tjera. /Telegrafi/