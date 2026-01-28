Mëngjesin e ditës së sotme (e mërkurë), Alba Pollozhani dhe Lim Hoti, kanë diskutuar rreth lojës në shtëpinë më të famshme në vend.

Alba theksoi se nuk është shumë e fokusuar në lojë, teksa Limi e paralajmëroi për diçka.

“Po nuk fitove, do të kesh probleme. A po jo”, tha ai.

Foto: Instagram

"Mos më bëj kështu tani. E di që nuk varet nga unë ajo pjesë", iu drejtua banorja.

"Normalisht shumë gjëra", tha tutje Limi.

"Edhe ti e di se sa e vështirë është për figurat që janë shumë të njohura ose që kanë eksperiencë në reality shou", iu përgjigj në vazhdim Alba.

Ata duket se i dhanë një shans njëri-tjetrit, por që po vazhdojnë të kenë ulje e ngritje në raport. /Telegrafi/

