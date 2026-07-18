ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kombëtarja e Spanjës është detyruar të shtyjë seancën e fundit stërvitore para finales së Kupës së Botës 2026 për shkak të motit të keq në New Jersey.

Stërvitja ishte planifikuar të niste në orën 11:00 sipas kohës lokale në Whippany, por rrufetë në zonë detyruan organizatorët të aktivizonin protokollin e sigurisë. Gazetarëve të pranishëm iu kërkua të largoheshin nga fusha dhe të hynin në ambientet e brendshme derisa situata të normalizohej.

Sipas rregullave të turneut, çdo aktivitet sportiv pezullohet nëse konstatohet prania e rrufeve brenda një rrezeje prej tetë miljesh (rreth 13 kilometrash). Kushtet atmosferike kontrollohen çdo 30 minuta dhe aktiviteti rifillon vetëm pasi jepet drita jeshile nga autoritetet përgjegjëse.

Si pasojë, stërvitja e Spanjës është shtyrë fillimisht për në orën 11:30, megjithëse nuk përjashtohet një vonesë tjetër nëse moti vazhdon të përkeqësohet.

Edhe Argjentina mund të përballet me të njëjtin problem, pasi kampionët e botës janë planifikuar të zhvillojnë stërvitjen e tyre në Morristown, vetëm rreth tetë kilometra larg Whippany, në të njëjtën orë.

Moti ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm gjatë javës në zonën e New Yorkut dhe New Jerseyt. Përveç temperaturave të larta, cilësia e ajrit është përkeqësuar ndjeshëm për shkak të tymit nga zjarret në Kanada.

Indeksi i cilësisë së ajrit në Whippany ka arritur në 158, nivel që konsiderohet i pashëndetshëm, ndërsa autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për përmbytje dhe rrezik tornadosh në disa pjesë të New Jerseyt dhe New Yorkut.

Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, finalja e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës mbetet e planifikuar të zhvillohet të dielën në stadiumin MetLife./Telegrafi/

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