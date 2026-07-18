Alarm para finales së Kupës së Botës, Spanja detyrohet të shtyjë stërvitjen
Kombëtarja e Spanjës është detyruar të shtyjë seancën e fundit stërvitore para finales së Kupës së Botës 2026 për shkak të motit të keq në New Jersey.
Stërvitja ishte planifikuar të niste në orën 11:00 sipas kohës lokale në Whippany, por rrufetë në zonë detyruan organizatorët të aktivizonin protokollin e sigurisë. Gazetarëve të pranishëm iu kërkua të largoheshin nga fusha dhe të hynin në ambientet e brendshme derisa situata të normalizohej.
Sipas rregullave të turneut, çdo aktivitet sportiv pezullohet nëse konstatohet prania e rrufeve brenda një rrezeje prej tetë miljesh (rreth 13 kilometrash). Kushtet atmosferike kontrollohen çdo 30 minuta dhe aktiviteti rifillon vetëm pasi jepet drita jeshile nga autoritetet përgjegjëse.
Si pasojë, stërvitja e Spanjës është shtyrë fillimisht për në orën 11:30, megjithëse nuk përjashtohet një vonesë tjetër nëse moti vazhdon të përkeqësohet.
Spain’s final training session on Saturday morning ahead of the World Cup final has been delayed as lightning rolls through the region.
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— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 18, 2026
Edhe Argjentina mund të përballet me të njëjtin problem, pasi kampionët e botës janë planifikuar të zhvillojnë stërvitjen e tyre në Morristown, vetëm rreth tetë kilometra larg Whippany, në të njëjtën orë.
Moti ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm gjatë javës në zonën e New Yorkut dhe New Jerseyt. Përveç temperaturave të larta, cilësia e ajrit është përkeqësuar ndjeshëm për shkak të tymit nga zjarret në Kanada.
Indeksi i cilësisë së ajrit në Whippany ka arritur në 158, nivel që konsiderohet i pashëndetshëm, ndërsa autoritetet kanë lëshuar paralajmërime për përmbytje dhe rrezik tornadosh në disa pjesë të New Jerseyt dhe New Yorkut.
Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike, finalja e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës mbetet e planifikuar të zhvillohet të dielën në stadiumin MetLife./Telegrafi/