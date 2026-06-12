Al-Hilali po përgatitet për transferimin sensacional të dy yjeve të Barcelonës
Klubi arab Al Hilal është i interesuar seriozisht për transferimin e dyshes së Barcelonës, Raphinha dhe Marc Casado, gjatë kësaj vere, sipas raportimeve të Mundo Deportivo.
Këto bisedime lidhen drejtpërdrejt me prioritetin kryesor të Barcelonës për të siguruar një marrëveshje të përhershme për mbrojtësin portugez Joao Cancelo.
Megjithatë, drejtimi aktual i Al Hilal është i fokusuar kryesisht në emërimin e një drejtori të ri sportiv, i cili do të formësojë strategjinë e klubit për sezonin e ardhshëm.
E ardhmja e trajnerit Simone Inzaghi mbetet gjithashtu një faktor i rëndësishëm, pasi marrëdhënia e tij e tensionuar me Cancelon mund të ndikojë në largimin e mbrojtësit.
Ndërkohë që drejtuesit e klubit arab janë të gatshëm të bëjnë një ofertë të madhe për Raphinha, vetë lojtari brazilian dëshiron të vazhdojë karrierën te Barcelona.
Nga ana tjetër, Casado është më i hapur për një transferim, megjithëse super-agjenti Jorge Mendes thekson se ai do të preferonte të bashkohej me Al Nassr, ku aktivizohet Inigo Martinez./Telegrafi/