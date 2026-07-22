Kylian Mbappe besohet se ka bindur Michael Olise të largohet nga Bayern Munich dhe t'i bashkohet Real Madridit gjatë afatit kalimtar të verës.

Sipas BILD, sulmuesi francez ka njoftuar presidentin e Real Madridit, Florentino Perez, se ka arritur ta bindë bashkëlojtarin e tij te Kombëtarja e Francës për të zgjedhur "Santiago Bernabeun".

Raportohet se gjatë kohës që ishin së bashku me Francën në Kupën e Botës, Mbappe i ka prezantuar Olises projektin e Real Madridit dhe i ka folur për mundësinë që të formojnë një dyshe të frikshme në sulm.

Madje, Mbappe thuhet se i ka thënë mesfushorit ofensiv se së bashku mund të krijojnë "dyshen perfekte" te gjiganti spanjoll.

Sipas raportimit, Olise tashmë ka dhënë pëlqimin e tij për një transferim te Real Madridi.

Megjithatë, klubi madrilen përballet ende me një pengesë të madhe, pasi duhet të bindë Bayern Munichun të pranojë shitjen e 24-vjeçarit, i cili konsiderohet një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës bavareze./Telegrafi/

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