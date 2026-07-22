Lewandowski flet ‘pa doreza’: Yamal nuk e tregoi potencialin e tij në Botëror
Sulmuesi i Barcelonës, Robert Lewandowski, beson se Lamine Yamal nuk e tregoi versionin e tij më të mirë në Kupën e Botës 2026, por është i lumtur që Spanja arriti ta fitojë trofeun.
"La Roja" u shpall kampione e botës për herë të dytë, pasi mposhti Argjentinën 1-0 në finale falë golit të Ferran Torres në vazhdime.
Spanja e mbylli turneun pa humbje dhe zgjati serinë e saj në 38 ndeshje radhazi pa disfatë në të gjitha garat, ndërsa gjatë gjithë Kupës së Botës pësoi vetëm një gol në tetë ndeshje.
Yamal zhvilloi shtatë ndeshje si titullar dhe u paraqit në të gjitha sfidat e Spanjës, pasi u rikthye nga një lëndim në muskujt e pasmë të kofshës që ia ndërpreu sezonin me Barcelonën në prill.
17-vjeçari shënoi vetëm një gol, në fitoren 4-0 ndaj Arabisë Saudite në fazën e grupeve, ndërsa nuk regjistroi asnjë asistim.
Lewandowski, megjithatë, beson se kjo nuk ishte forma më e mirë e bashkëlojtarit të tij.
“Sinqerisht, jo, nuk e pamë”.
“Për mua, versioni më i mirë i Lamines nuk ishte sezonin e kaluar, por dy sezone më parë. Ai ishte Lamine Yamal më i mirë që kam parë”.
“Ai është ende i ri. Erdhi në Kupën e Botës pas një lëndimi dhe nuk kishte luajtur për rreth tetë javë. Është shumë e vështirë të futesh direkt në një turne si Kupa e Botës, ku nuk ke kohë të stërvitesh mes ndeshjeve”.
“Megjithatë, ai tregoi cilësi shumë të mëdha. Lojtarët e Spanjës e ndihmuan Laminen dhe Lamine e ndihmoi skuadrën. Mendoj se ky bashkëpunim ishte perfekt”, deklaroi Lewandowski për ESPN./Telegrafi/