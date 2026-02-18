Aktori Shia LaBeouf arrestohet në New Orleans për sulm dhe dhunë fizike
Aktori Shia LaBeouf u arrestua në New Orleans pas një përleshjeje të dyshuar që pasoi disa ditë konsumimi të alkoolit gjatë festimeve të Mardi Gras.
Dëshmitarët dhe baristët pohuan se LaBeouf "terrorizoi qytetin" me sjelljen e tij të pazakontë dhe agresive, që përfshinte ecjen pa bluzë në bare dhe përleshjet me klientët, si dhe shkaktimin e lëndimeve trupore.
Lajmi u raportua për herë të parë nga TMZ, dhe Variety konfirmoi se aktori u arrestua në lidhje me incidentin, i cili kërkoi edhe shërbime mjekësore emergjente. Sipas të dhënave të gjykatës, LaBeouf përballet me dy akuza për sulm me një armë vdekjeprurëse. Fotot e postuara në TMZ e tregojnë atë duke u trajtuar nga ndihmësit mjekësorë pas përleshjes që çoi në arrestimin e tij.
Sipas The Hollywood Reporter, LaBeouf ka “terrorizuar” New Orleans për disa ditë, me pamje dhe postime në rrjetet sociale që konfirmojnë sjelljen e tij të pazakontë. Aktori, i cili më parë ka folur publikisht për vitet e tij të maturisë, thuhet se ka filluar të pijë të enjten e kaluar.
Një video gjithashtu u shfaq duke e treguar LaBeouf duke kërcënuar me sherr jashtë një bari pasi iu refuzua alkooli, megjithëse besohet se incidenti nuk çoi drejtpërdrejt në arrestim.
Robert Skuse, një roje sigurie në një bar, i tha THR: "LaBeouf u shfaq i dehur dhe pa bluzë të dielën. Ai ishte mjaft agresiv. Iu kërkua të largohej nga vendi sepse po përpiqej të sillej si një 'barist i famshëm'".
Një kamerier anonim tha se aktori po “terrorizonte qytetin”, ndërsa sjellja e tij u kritikua edhe nga shumë vizitorë të Mardi Gras në mediat sociale.
Aktori më parë ka folur hapur për problemet e tij me alkoolizmin dhe varësinë, duke ia atribuar agresionin e tij ndaj ish-të dashurës së tij, këngëtares FKA Twigs, abuzimit dhe problemeve me alkoolin. Twigs e paditi atë në vitin 2020 për abuzim emocional, fizik dhe psikologjik, dhe çështja u zgjidh jashtë gjykatës.
LaBeouf më pas deklaroi: "Për vite me radhë kam abuzuar me veten dhe me të gjithë përreth meje. Kam një histori të lëndimit të njerëzve më të afërt me mua. Më vjen turp për atë të kaluar dhe më vjen keq për ata që kam lënduar. Nuk kam justifikime për alkoolizmin ose agresionin tim, vetëm racionalizime. Nuk jam shëruar nga PTSD dhe alkoolizmi im, por jam i përkushtuar të bëj gjithçka që duhet për t'u shëruar dhe do të pendohem përgjithmonë për njerëzit që mund të kem lënduar gjatë rrugës". /Telegrafi/