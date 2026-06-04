Aksidentohet me motor Sinan Vllasaliu?
Këngëtari i njohur shqiptar, Sinan Vllasaliu, ka pësuar një aksident me motor.
Prive Klan Kosova ka mësuar se artisti ka pësuar lëndime në këmbë.
Ai aktualisht ndodhet në spital, ku i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Foto: Instagram
Fatkeqësisht aksidenti ndodhi vetëm pak ditë pasi u zbulua se këngëtari ishte përzgjedhur të këndonte në dasmën e yllit botëror, Dua Lipa e cila do të zhvillohet në Itali.
Nuk ka informacione të tjera lidhur me gjendjen e tij dhe nuk dihet nëse i njëjti do të mund të rikuperohet për të marrë pjesë në ceremoninë e martesës së Lipës.