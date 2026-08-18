Ai fitoi gjithçka dhe njoftoi fundin e karrierës së tij në moshën 30 vjeçare me një hamburger, tani është rikthyer në ligën e nëntë
Niklas Sule, deri vonë një qendërmbrojtës i Borussia Dortmund, njoftoi fundin e karrierës së tij profesionale në futboll tre muaj më parë në moshën 30 vjeçare, gjatë së cilës fitoi 14 trofe me Bayern Munichun dhe luajti 49 herë për Gjermaninë.
Ai e njoftoi vendimin e tij në një intervistë jashtëzakonisht të sinqertë dhe autokritike, në të cilën reflektoi mbi karrierën e tij 13-vjeçare, parimet e tij dhe luftën e tij të vazhdueshme me peshën, dhe e nënvizoi të gjithën me një moment paksa të çuditshëm, por tërheqës.
Vetëm pak çaste pas rrëfimit emocional, ndodhi një kthesë e papritur. Sule solli me ceremoni një qese me ushqim të shpejtë, gjë që e bëri mikpritësin të qeshte. "Nuk e di sa është ora, por po vdes urie. Nëse kjo është intervista ime e fundit si futbollist profesionist, mendova të porosisja dymbëdhjetë hamburgerë me djathë", deklaroi Sule me një buzëqeshje të madhe.
“Jemi katër veta, kështu që nëse secili prej nesh merr nga tre, funksionon, megjithëse ndoshta do të ha gjashtë vetë. Ishte thjesht një shaka e vogël, në rast se dikush donte një".
Ai shpejt kafshoi hamburgerin me djathë dhe, me gojën plot, shpjegoi se ideja i kishte ardhur ndërsa ngiste makinën.
Junge hahaha pic.twitter.com/mOkEl55lPt
— Colin 🫳 (@Col1nBVB) May 7, 2026
Ai u rikthye tre muaj pas daljes në pension dhe shënoi menjëherë
Tani Sule është rikthyer në futboll si sulmues për klubin e divizionit të nëntë Tiefenbach. Debutimi i tij tërhoqi shumë vëmendje dhe Sule, megjithëse mbrojtës gjatë gjithë karrierës së tij, shënoi për Tiefenbach.
Kjo nuk e ndihmoi klubin e tij dhe ata humbën 2-7, por historia kryesore e ndeshjes është Sule në fushën e vogël. Kishte shumë fëmijë përreth tij dhe pas ndeshjes ai kaloi një kohë të gjatë duke nënshkruar suvenire dhe duke pozuar për foto.
Lufta kundër peshës dhe presionit
Sule mbetet një figurë madhështore. Shakaja e tij e përmendur më parë për ushqimin e shpejtë mori një kuptim më të thellë kur Sule foli hapur për presionin që ndjente për peshën e tij gjatë gjithë karrierës.
Ai zbuloi se te Bayern dikur agjëroi një ditë para një peshimi dhe djersiti i veshur me mushama në sauna për të humbur shpejt kilogramët, një dëshmi e anës tjetër, më pak joshëse të sportit profesional.
Sipas të dhënave zyrtare të Bundesligës, Niklas Sule për sezonin 2025/2026 peshonte 91 kilogramë, por pjesa më e madhe e karrierës së tij te Borussia dhe Bayern u raportua se kishte peshuar 99 kg. Pesha e tij ishte një temë e shpeshtë në media për shkak të luhatjeve të konsiderueshme.
Niklas Süle retired from professional football at the end of last season due to almost suffering a third ACL injury.
He’s current playing for amateur German side SV Tiefenbach in Kreisliga. 🇩🇪 pic.twitter.com/KkFkiIXPYr
— Footy Xtra HQ (@footyxtraHQ) August 18, 2026
Në maj të vitit 2024, u raportua se ai kishte tejkaluar shifrën prej 110 kg, gjë që bëri që të mos ishte në formë dhe të humbiste Kampionatin Evropian. Gjatë pushimeve të verës 2024, ai punësoi një trajner privat dhe humbi 8-10 kg për t'u rikthyer në formë konkurruese për përgatitjet e Borussia Dortmund.
Karriera në shifra
Sule e filloi karrierën e tij te Hoffenheim, ku luajti 117 ndeshje, duke shënuar tetë gola dhe duke dhënë katër asistime. Më pas ai u transferua te Bayern, ku shënoi shtatë gola dhe dha pesë asistime në 171 paraqitje.
Ndalesa e tij e fundit ishte Borussia Dortmund, ku luajti 109 herë, duke shënuar tre gola dhe duke dhënë pesë asistime. /Telegrafi/