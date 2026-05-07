Ylli i madh gjerman njofton pensionimin në moshën 30-vjeçare
Qendërmbrojtësi i Borussia Dortmundit, Niklas Sule dhe ish-lojtari i kombëtares gjermane, ka njoftuar se do të tërhiqet nga futbolli në fund të sezonit. Ai e zbuloi vendimin e papritur në podkastin Spielmacher, dhe lajmi u konfirmua shpejt në faqen zyrtare të klubit, me të cilin kontrata e 30-vjeçarit skadon më 30 qershor të këtij viti.
Sule e mori vendimin pasi kishte frikë nga një dëmtim serioz në ndeshjen jashtë fushe kundër Hoffenheimit më 18 prill. Edhe pse dyshohej se ai kishte këputur ligamentin e kryqëzuar për herë të tretë në karrierën e tij, testet treguan se dëmtimi nuk ishte aq serioz, por për mbrojtësin ishte një shenjë se kishte ardhur koha për fundin e karrierës.
“Kur mjeku në dhomën e zhveshjes së Hoffenheimit bëri një test, shikoi fizioterapistin dhe tundi kokën, dhe fizioterapisti bëri të njëjtën gjë dhe gjithashtu nuk ndjeu rezistencë, shkova në dush dhe qava për dhjetë minuta. Në atë moment mendova vërtet se kisha pësuar një këputje", tha Sule, i cili ka bërë 12 paraqitje këtë sezon.
“Kur shkova për një rezonancë magnetike të nesërmen dhe mora lajmin e mirë se nuk ishte një këputje e ligamentit të kryqëzuar, ishte e qartë për mua se gjithçka kishte mbaruar. Nuk mund të imagjinoja asgjë më të keqe sesa të prisja me padurim kohën që vinte, pavarësinë, pushimet, kohën me fëmijët e mi dhe pastaj të kaloja nëpër procesin e rikuperimit nga një këputje e tretë e ligamentit të kryqëzuar”, shtoi mbrojtësi me 49 ndeshje për ekipin kombëtar gjerman.
Niklas Süle wird seine aktive Fußballkarriere nach dem letzten Spieltag der Saison 2025/26 beenden. Dies gab der 30-Jährige Verteidiger nun im Podcast "Spielmacher" bekannt.
— Borussia Dortmund (@BVB) May 7, 2026
Qendërmbrojtësi i Dortmundit ka një histori të gjatë me lëndime. Ai pësoi këputjen e parë të ligamentit të kryqëzuar në dhjetor 2014 ndërsa luante për Hoffenheim dhe të dytën në tetor 2019 ndërsa luante për Bayernin, së bashku me probleme të shumta të vogla me lëndime gjatë gjithë karrierës së tij.
Sule mbërriti te Dortmundi në verën e vitit 2022 si lojtar i lirë pas pesë vitesh te Bayerni dhe ka luajtur 109 ndeshje për klubin verdhezi, duke shënuar tre gola. Ai kujton veçanërisht sezonin e tij të parë dhe luftën dramatike për titull.
"Ajo që përjetova në vitin e parë, kur pothuajse u bëmë kampionë, mbrëmja në hotel, rruga për në stadium... E përjetova atë ndjenjë, atë nervozizëm dhe emocion, vetëm para ndeshjes sime të parë profesionale. Ndjesia para ndeshjes kundër Mainz ishte një nga momentet më intensive që kam përjetuar ndonjëherë. Nuk e di nëse do ta ndiej ndonjëherë përsëri diçka të tillë, atë adrenalinë", kujtoi Sule, i cili fitoi 14 trofe me Bayernin dhe Kupën e Konfederatave me Gjermaninë.
Së fundmi, ai reflektoi mbi vitet e tij në Dortmund.
“Kur kujtoj katër vitet e mia në Dortmund, pati shumë momente të bukura. Bisedat në dhomën e zhveshjes, stadiumi me 80,000 njerëz... Tifozët gjithmonë më pritën mirë. Do të më mungojë shumë kjo kohë".
“Ndihesha mirë këtu. Që nga dita e parë vura re se çfarë lloj njerëzish janë në Dortmund: të hapur, të ngrohtë, të ndershëm. U lidha menjëherë me këtë. Fëmijët e mi shkojnë në kopsht këtu. Tashmë është e vështirë për ne të largohemi”, përfundoi Sule. /Telegrafi/