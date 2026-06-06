Agjenti i Kloppit e cilëson bezdisës presionin e Real Madridit, zbulon ekipin e vetëm që do ta drejtonte gjermani
Trajneri gjerman, Jurgen Klopp, do të ishte zgjedhja e Raul Gonzalez për të drejtuar Real Madridin nëse Enrique Riquelme fiton zgjedhjet e së dielës për president të ri të Los Blancos.
Megjithatë, ata që janë pranë trajnerit janë të ngopur me presionin mediatik që kanë marrë që kur kandidati njoftoi dëshirën e tij për ta pasur atë në bord.
Tani, në deklaratat e raportuara nga Sky Germany, Marc Kosicke, agjenti i Klopp, ka folur për raportet që e lidhin atë me pozicionin e trajnerit të Real Madridit nëse Riquelme bëhet president. Ai e mohon kategorikisht këtë.
"Është bezdisëse. Jurgen Klopp është i lumtur në rolin e tij te Red Bull dhe nuk ka ambicie për të punuar si trajner në një klub”, ka thënë fillimisht Kosicke.
“Kapitulli i Real Madridit është aktualisht i mbyllur për të, veçanërisht duke pasur parasysh situatën aktuale dhe rrethanat përreth".
Kosicke e bëri të qartë idenë e trajnerit gjerman në lidhje me të ardhmen e tij të afërt: "E vetmja punë që ai e gjen veçanërisht tërheqëse në të ardhmen është ekipi kombëtar gjerman". /Telegrafi/