Afërdita Dreshaj mahnit me fotografitë nga pushimet verore, shfaqet në top formë pranë detit me jahtet në prapavijë
Ish-këngëtarja dhe ish-modelja e njohur shqiptare, Afërdita Dreshaj, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me disa fotografi të reja të publikuara në Instagram.
Bukuroshja shqiptare po shijon pushimet verore në shoqërinë e mikeshave të saj, ndërsa nuk kanë munguar as pozat elegante që vënë në pah linjat e saj trupore, për të cilat është vlerësuar ndër vite.
Në një prej imazheve, Afërdita shfaqet e veshur me bikini të zeza me dizajn lulesh, teksa pozon pranë detit me ngjyrë kristal dhe jahte luksoze në sfond, duke krijuar një atmosferë tipike verore.
Fotografitë janë pritur me komente dhe pëlqime të shumta nga ndjekësit, të cilët kanë komplimentuar paraqitjen e saj dhe format e tonifikuara.
Afërdita Dreshaj është shquar gjithmonë për kujdesin që tregon ndaj vetes dhe stilit të jetesës. Për të ruajtur fizikun e saj, ajo ndjek një regjim të shëndetshëm, duke i kushtuar rëndësi ushqimit cilësor dhe aktivitetit fizik, çka reflektohet edhe në paraqitjet e saj të vazhdueshme.
Prej vitesh, Afërdita jeton larg skenës muzikore dhe është e përkushtuar ndaj jetës familjare. Ajo është e martuar me hokeistin çek Jakub Kindl, me të cilin ka një djalë, ndërsa vazhdon të mbetet mjaft aktive në rrjetet sociale, ku ndan herë pas here momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe pushimet e saj. /Telegrafi/