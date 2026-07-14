Adele tregon mbështetjen e saj për futbollistin John Stones, duke veshur fanellën me numrin pesë të Anglisë
Adele po dëshmon së fundmi se është një adhuruese e madhe e sportit, pasi fillimisht u shfaq në garat e Formula 1 dhe tani ka treguar mbështetjen e saj për ekipin kombëtar të futbollit të Anglisë.
Këngëtarja 38-vjeçare u pa e veshur me një fanellë me numrin pesë të mbrojtësit të famshëm John Stones, teksa doli në Sardenjë me mikun e saj Tom Ford.
Gjatë pushimeve të saj nën diell, Adele shfaqi krenarinë për ekipin anglez "Three Lions" duke veshur fanellën e Anglisë, përpara ndeshjes së shumëpritur gjysmëfinale të së mërkurës.
Anglia do të përballet me kampionët në fuqi, Argjentinën, për një vend në finalen e Kupës së Botës.
Duke mbajtur sendet e saj personale në një çantë Hermès Birkin, Adele u rikthye në ishullin piktoresk të Mesdheut.
Ndërkohë, Adele pritet të bëjë debutimin e saj si aktore në filmin e ardhshëm të Tom Ford, "Cry to Heaven", i cili është përshtatur nga romani me të njëjtin emër i autores Anne Rice, botuar në vitin 1982.
Ajo do të luajë përkrah emrave të njohur si Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany dhe Owen Cooper, i njohur nga seriali Adolescence.
Romani zhvillohet në botën e shekullit XVIII të "castrati"-ve – këngëtarë meshkuj të cilët kaströheshin për të ruajtur zërat e tyre të lartë – dhe rrëfen historinë e dy këngëtarëve të tillë që bëhen artistë të suksesshëm të operës në Venecia.
Kjo vjen pasi Adele bëri një paraqitje të rrallë publike në Çmimin e Madh të Britanisë në Formula 1 javën e kaluar, pasi kishte treguar më parë se ndante një "obsesion" për këtë sport me djalin e saj, Angelo.
Për këtë rast, Adele u shfaq me një stil modern, e veshur me një bluzë të tifozëve në nder të kampionit të vitit 2025 në Formula 1, Lando Norris, dhe ekipit të tij McLaren. Ajo e kombinoi bluzën me një varëse delikate ku shkruhej fjala "Mummy".