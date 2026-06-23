Adam Sandler feston 23-vjetorin e martesës duke i bërë një surprizë të pazakontë
Adam Sandler festoi të hënën 23-vjetorin e martesës me bashkëshorten e tij, Jackie Sandler.
Aktori 59-vjeçar i dërgoi asaj një mesazh romantik në qiell përmes një aeroplani që shkruan me tym, ndërsa çifti i njohur shënonte këtë përvjetor të veçantë.
Po atë ditë, ai publikoi në Instagram një foto të surprizës që kishte organizuar në qiell, mbi vendin ku ndodheshin, me shumë gjasa pranë shtëpisë së tyre në Pacific Palisades në Kaliforninë Jugore.
Shkronjat e formuara në qiell tregonin numrin e viteve që ata kanë qenë të martuar, si dhe një zemër të vizatuar mes inicialeve të tyre. Mesazhi lexonte: “23 A ❤️ J”.
Në përshkrimin e postimit ai shkroi:
“Gëzuar 23-vjetorin e martesës, e dashura ime. Të dua përgjithmonë”.
Ky gjest romantik dhe përvjetori i tyre vijnë pak kohë pasi Sandler u akuzua se e kishte “vënë në siklet” bashkëshorten e tij në një event glamuroz në tapetin e kuq në Los Anxhelos, në fund të muajit maj.
Rreth një muaj më parë, ylli i filmit Grown Ups shkaktoi reagime të shumta në internet, pasi kritikët e akuzuan se e kishte “turpëruar” gruan e tij për shkak të veshjes tepër të zakonshme që zgjodhi për ta mbështetur atë në premierën e filmit Office Romance.
Jackie Sandler luan në komedinë e re romantike të Netflix-it Office Romance, ku luajnë gjithashtu Jennifer Lopez dhe Brett Goldstein.
Për premierën, ajo kishte veshur një fustan të zi të shkurtër me shkëlqim dhe me një prerje dekorative pranë pjesës së qafës.
Ndërsa Adam Sandler përfaqësoi ekipin e tij të preferuar, New York Knicks, duke veshur një bluzë të gjerë portokalli me kapuç dhe një palë tuta blu të ndezura.