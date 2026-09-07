A po kthehet dominimi madrilen? Real Madridi hynë në Ligën e Kampionëve si klubi më i vlefshëm në botë
Real Madridi e nis sezonin e ri të Ligës së Kampionëve si skuadra më e vlefshme në Evropë, me vlerën totale të ekipit që arrin në 1.69 miliardë dollarë.
“Los Blancos” kryesojnë renditjen e skuadrave më të shtrenjta, duke lënë pas Manchester Cityn, i cili ka një skuadër të vlerësuar në 1.66 miliardë dollarë.
Në vendin e tretë renditet Paris Saint-Germaini me 1.58 miliardë dollarë, ndërsa top-pesëshen e plotësojnë Arsenali me 1.54 miliardë dhe Barcelona me 1.46 miliardë dollarë.
Bayern Munich me 1.21 miliardë dollarë dhe Liverpooli me 1.19 miliardë dollarë janë dy klubet e tjera që e kalojnë shifrën e një miliard dollarëve.
Këto shifra dëshmojnë edhe një herë fuqinë financiare dhe sportive të Real Madridit, pavarësisht rritjes së rivalëve të pasur në futbollin evropian.
Madrilenët kanë hyrë gjithashtu në një fazë të re në marrëdhëniet me UEFA-n, pas viteve të tensioneve të krijuara nga projekti i Superligës Evropiane.
Përmirësimi i raporteve me organin qeverisës të futbollit evropian përbën një ndryshim të rëndësishëm krahasuar me konfliktet e së kaluarës.
Real Madridi mbetet klubi më i suksesshëm në historinë e Ligës së Kampionëve dhe vazhdon të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në futbollin evropian, si në aspektin sportiv, ashtu edhe në atë financiar.
Me një skuadër prej 1.69 miliardë dollarësh, madrilenët e nisin kështu aventurën e re evropiane në krye të një tjetër renditjeje prestigjioze./Telegrafi/