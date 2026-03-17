“A ka mbaruar? Tani është koha e iftarit”, Rudiger u largua nga konferenca pasi pa orën në telefon
Një moment i veçantë dhe shumë njerëzor ka tërhequr vëmendjen para përballjes së madhe mes Manchester Cityt dhe Real Madridit, duke nxjerrë në pah përkushtimin fetar të mbrojtësit gjerman Antonio Rudiger.
Gjatë konferencës për shtyp para ndeshjes, Rudiger u pa duke kontrolluar vazhdimisht orën në telefonin e tij, në pritje të momentit të thirrjes për iftar gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
“A përfundoi gjithçka? Ramazani… Ramazani”, iu drejtua ylli i Real Madridit gazetarëve përpara se të largohej nga salla e konferencës.
Ky episod lidhet drejtpërdrejt me agjërimin që futbollisti po mban gjatë Ramazanit, një praktikë që kërkon përmbajtje nga ushqimi dhe pijet nga agimi deri në perëndim të diellit. Për lojtarët profesionistë, sidomos në nivele të larta si Liga e Kampionëve, kjo përbën një sfidë shtesë fizike dhe mendore.
Real Madrid player Antonio Rüdiger looks at his phone's clock, eagerly awaiting the call to prayer and says:
"Has everything ended? Ramadan... Ramadan."
And he leaves the press conference room. pic.twitter.com/4pFumpOq3R
— JM News Network (@JMNewsNetwork_) March 16, 2026
Pavarësisht kërkesave të mëdha fizike që sjell një përballje e tillë, Rudiger ka treguar vazhdimisht profesionalizëm dhe përkushtim të lartë, duke qenë një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes së Real Madridit.
Që nga transferimi i tij nga Chelsea në vitin 2022, ai është shndërruar në një element kyç në repartin defensiv të skuadrës madrilene.
Rasti i tij nuk është i izoluar, pasi shumë futbollistë myslimanë në ligat europiane vazhdojnë të performojnë në nivele të larta gjatë Ramazanit, shpesh duke përshtatur regjimin e tyre ushqimor dhe oraret e stërvitjes.
Ky moment i vogël nga konferenca për shtyp shërben si një kujtesë e bukur se përtej presionit të futbollit elitar, ekzistojnë edhe dimensione personale dhe shpirtërore që ndikojnë në jetën e sportistëve./Telegrafi/