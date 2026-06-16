A e ndryshon gabimi i Spanjës renditjen e favoritëve të Kupës së Botës?
Spanja e nisi fushatën e saj në Kupën e Botës me një brazim të papritur kundër Kepit të Gjelbër. Ekipi spanjoll nuk arriti ta thyente mbrojtjen afrikane dhe barazoi 0-0 në ndeshjen e parë të turneut.
Gjatë pjesës së parë, mungesat e Lamine Yamalit dhe Nico Williamsit u ndjenë shumë. Ekipi dukej i palëvizshëm, me lëvizje të ngadaltë të topit dhe pa aftësi për të shqetësuar mbrojtjen kundërshtare. Ferran Torres pati dy raste për të hapur rezultatin, por përfundimi i tij e la në baltë.
Në mes të pjesës së dytë, Yamal hyri në fushë dhe përmirësoi paksa performancën e ekipit kombëtar. Megjithatë, kontributi i tij nuk ishte i mjaftueshëm dhe ndeshja përfundoi pa gola.
Spanja tani përballet me Arabinë Saudite dhe i duhet një fitore për të përfunduar në krye të grupit të saj. Ndeshja do të fillojë në orën 18:00 të dielën.
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Spanja mbetet në krye
Pavarësisht barazimit kundër Kepit të Gjelbër, Spanja mbetet favoritja e agjencive të basteve për të fituar Kupën e Botës. Vlen të përmendet se ata kanë të njëjtat shanse si Franca. Pas tyre në bastet e Kupës së Botës janë Portugalia, Anglia dhe Brazili e Argjentina me shanse të barabarta.
Shorti ka barazuar fushën e lojës midis Spanjës dhe Francës si pretendentët kryesorë për të fituar Kupën e Botës. 'Les Bleus' luajnë kundër Senegalit sonte në orën 21:00. Nga pesë favoritët për të fituar Kupën e Botës, vetëm Brazili ka debutuar. /Telegrafi/