A e kapi sensori lojtarin kroat duke prekur topin me flokë? Ja çfarë thonë rregullat për këtë
Pasi Kroacisë iu anulua një gol në minutat e fundit të ndeshjes së tyre kundër Portugalisë, FIFA ka shpjeguar vendimin e gjyqtarit Espen Eskas. Në një deklaratë zyrtare, ata deklaruan se teknologjia Connected Ball, e vendosur brenda topit, regjistroi kontaktin nga Igor Matanovic, gjë që i lejoi gjyqtarit të vendoste saktë për pozicion jashtë loje dhe të anulonte golin e Joko Gvardiol.
E gjitha ndodhi pas një krosi nga krahu i majtë në zonën e penalltisë të Portugalisë. Igor Matanovic po hidhej për topin, ndërsa pas tij, në pozicion jashtë loje, ishte Mario Pasalic.
Topi dukej se kishte kaluar përtej kokës së Matanovic, pas së cilës u kthye nga mbrojtësi portugez Renato Veiga te Pasalic. Ai më pas e kaloi topin në shtyllën tjetër, ku Gvardiol e dërgoi në rrjetë.
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Shpjegimi dhe teknologjia e FIFA-s
Sensorët në top zbuluan kontaktin gjatë kërcimit të Matanovicit, gjë që mjaftoi që gjyqtari të sinjalizonte pozicion jashtë loje dhe të anulonte golin.
Nëse do të ishte përcaktuar se sulmuesi kroat nuk e kishte prekur topin, nuk do të kishte pasur pozicion jashtë loje dhe goli do të kishte qenë i vlefshëm. FIFA njoftoi se teknologjia e kishte konfirmuar kontaktin.
“Sipas të dhënave nga teknologjia Connected Ball e vendosur brenda topit, u provua se lojtari i kombëtares kroate me numër 20, Igor Matanovic, bëri kontakt me topin në aksionin që i parapriu golit kundër Portugalisë. Kjo i lejoi gjyqtarit të vendoste saktë për pozicion jashtë loje dhe të anulonte golin”, thuhet në shpjegimin e FIFA-s.
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Rregulli i kontaktit me flokët
Konfuzionit i shtohet edhe fakti që gjyqtari thuhet se i tha Matanovicit se çipi kishte regjistruar kontaktin midis topit dhe flokëve të tij. Kjo hap një debat rreth rregullave të FIFA-s në lidhje me situata të tilla. Faqja zyrtare e internetit e FIFA-s jep sqarimin e mëposhtëm:
"Flokët konsiderohen pjesë e trupit vetëm nëse ndikojnë në lëvizjen ose trajektoren e topit. Kjo ndoshta është vetëm në rastet e kontaktit të konsiderueshëm me një sasi të madhe flokësh, siç është një topuz në majë të kokës”, thuhet në sqarimin e FIFA-s. /Telegrafi/