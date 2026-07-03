E pabesueshme: Goli i Kroacisë u anulua për shkak të kontaktit të flokëve me sensorin, FIFA publikoi provat dhe shpjegimet kryesore
Pasi Portugalia mundi Kroacinë me rezultat 2-1 në një ndeshje dramatike në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, publiku po diskuton kryesisht golin e anuluar të barazimit nga Flames në minutat shtesë të ndeshjes.
Ndeshja në Toronto, në të cilën shënuan Ivan Perisic për Kroacinë dhe Cristiano Ronaldo e Goncalo Ramos për Portugalinë, dukej se po shkonte drejt vazhdimeve kur Josko Gvardiol tundi rrjetën në fund të kohës shtesë.
Megjithatë, festimi u ndërpre për shkak të pozicionit jashtë loje dhe Portugalia kaloi në fazën e 1/6-tës kundër Spanjës. Për të eliminuar të gjitha dyshimet, organizata ombrellë e futbollit botëror, FIFA, njoftoi dhe sqaroi menjëherë këtë vendim.
Joško Gvardiol disallowed goal against Portugal in 90+13th minutes was determined thanks to the chip inside the ball, regarding the player's contact ruling.pic.twitter.com/maWFK3SuPw
— WideFootball⚽ (@_widefootball) July 3, 2026
Pasi Ramos përmbysi rezultatin në minutën e 94-të, Kroacia shkoi në zgjedhjen “gjithçka ose asgjë”. Në momentet e fundit të ndeshjes, më saktësisht në minutën e 13-të shtesë, Perisic krosoi nga krahu i majtë, dhe sulmuesi Igor Matanovic e devijoi pak topin me kokë.
Më pas ai devijim e kapi mbrojtësin portugez Renato Veiga dhe arriti te Mario Pasalic, i cili e asistoi Gvardiolin për një rezultat të përkohshëm 2-2. Duke pasur parasysh se Pasalic ishte pas mbrojtjes në momentin kur Matanovic preku topin, gjyqtarët sinjalizuan një pozicion të paligjshëm.
Prova kryesore për këtë vendim milimetrik u dha nga teknologjia më moderne e përfshirë në topin zyrtar të kampionatit, Adidas Trionda.
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV
— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
Në deklaratën e saj, FIFA konfirmoi se sensorët brenda topit regjistruan mikro-kontaktin që Matanovic bëri gjatë aksionit. Kjo teknologji, e njohur si "Connected Ball”, dërgon të dhëna në dhomën e VAR-it në kohë reale dhe njeh edhe prekjen më të vogël.
Shikuesit në ekrane mund ta shihnin atë moment përmes të ashtuquajturit grafik të rrahjeve të zemrës, i cili hartëzon me saktësi sekondën e kontaktit të lojtarit me topin, duke konfirmuar se ekipi i gjyqtarëve mori vendimin e duhur. /Telegrafi/