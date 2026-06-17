A duhej të ishte ndëshkuar Lionel Messi me karton të kuq? Tifozët aludojnë se FIFA po e ndihmon yllin argjentinas
Lionel Messi e nisi në mënyrë spektakolare mbrojtjen e titullit të Argjentinës në Kupën e Botës, duke realizuar het-trik në fitoren 3-0 ndaj Algjerisë në ndeshjen e Grupit J të zhvilluar të hënën mbrëma.
Me tre golat e shënuar, ylli argjentinas barazoi rekordin legjendar të Miroslav Klose si golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës. Të dy tashmë numërojnë nga 16 gola në turneun më prestigjioz të futbollit.
Megjithatë, mbrëmja e Messit nuk kaloi pa polemika. Vetëm pak minuta pasi kishte kaluar Argjentinën në epërsi në minutën e 17-të, 38-vjeçari u përfshi në një incident të diskutueshëm me mbrojtësin algjerian Aissa Mandi.
Messi ndërhyri në mënyrë të pakujdesshme, me taka të ngritura, ndaj kundërshtarit, duke detyruar gjyqtarin të ndalte lojën dhe të akordonte goditje dënimi për Algjerinë. Megjithatë, gjyqtari vendosi të mos e ndëshkonte me karton, pavarësisht natyrës së rrezikshme të ndërhyrjes.
Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.
Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH
— Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026
Vendimi shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, ku tifozët kritikuan ashpër gjyqtarin për tolerancën e treguar ndaj kapitenit argjentinas.
“Ky ishte karton i kuq i pastër dhe ai nuk mori as karton të verdhë, madje edhe pas kontrollit nga VAR-i”, shkroi një tifoz.
This is a red card offense but there was no yellow card nor var check and Messi fans said it’s okay pic.twitter.com/CPiI2E9b9p
— NASBA FC (@SixtusAbiakam) June 17, 2026
“Messi sapo shpëtoi pa u ndëshkuar për një ndërhyrje absolutisht të tmerrshme ndaj këmbës së një mbrojtësi të Algjerisë”, reagoi një tjetër.
“Nuk ka asnjë mundësi që kjo të mos jetë karton i kuq. Edhe vetë Messi e kuptoi gabimin që bëri. Nuk i dhanë as karton të verdhë”, ishte një tjetër koment që mori vëmendje të madhe.
Red card ♦️ for Lionel Messi, oh sorry, not even a yellow card 😵💫
The South Africans were awarded two red cards, even though one was not even a yellow card, while FIFA'S favourite, Messi, got a clean chit, such a shame 🤪pic.twitter.com/NAS5Gyd8RO
— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) June 17, 2026
Pavarësisht debatit rreth incidentit, Messi vazhdoi paraqitjen e tij fantastike dhe realizoi edhe dy gola të tjerë, duke vulosur fitoren bindëse 3-0 të Argjentinës në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës.
Pas takimit, sulmuesi legjendar minimizoi rëndësinë e rekordit të barazuar me Klosen, duke theksuar se statistikat nuk janë prioriteti i tij kryesor.
“Është një nder. Mbappe dhe Ronaldo janë aty, por këto shifra nuk nënkuptojnë gjithçka. Janë thjesht statistika. Ronaldo është një nga më të mëdhenjtë dhe nuk është në vendin e parë, kështu që është vetëm një statistikë”, deklaroi Messi për gazetën argjentinase La Nacion.
Më pas ai komentoi edhe paraqitjen e ekipit të tij në suksesin ndaj Algjerisë.
“Ishim të pozicionuar mirë kur kishim topin dhe e menaxhuam ndeshjen shumë mirë. Kemi përvojën nga Kupa e fundit e Botës dhe e dimë se askush nuk të fal asgjë”, përfundoi kapiteni i Argjentinës./Telegrafi/