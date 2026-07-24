Nga Italia te Kili, FIFA veçon 10 kombëtaret që duhet të rikthehen në Botërorin 2030
Pas përfundimit të Kupës së Botës 2026, FIFA ka përzgjedhur dhjetë ekipe me tradita të pasura futbolli që do të përpiqen të rikthehen në skenën më të madhe të botës në vitin 2030, duke përfshirë Italinë, Danimarkën, Poloninë, Hungarinë, Rumaninë, Nigerinë, Kamerunin, Kilin, Perunë dhe Kosta Rikën.
Italia, kampionia katër herë e botës që nuk arriti të fitonte kampionatin e tretë radhazi, u vu në dukje veçanërisht. Pasi përfundoi pas Norvegjisë në grupin kualifikues, kombëtarja italiane arriti në finalen e play-off-it, ku Bosnja dhe Hercegovina i eliminoi pas një gjuajtjeje penalltish.
Kështu, Italia nuk është shfaqur në Kupën e Botës që nga viti 2014, kur gara përfundoi në fazën e grupeve.
Danimarka mbeti jashtë Kupës së Botës pasi humbi ndaj Skocisë në raundin e fundit të fazës së grupeve dhe më pas ndaj Republikës Çeke pas penalltive në finalen e 'play-off-'it, ndërsa Polonia u mposht nga Suedia me rezultat 3-2.
Hungaria, dy herë finaliste e Kupës së Botës, luajti për herë të fundit në vitin 1986 dhe humbi shansin për në fazën eliminatore duke humbur ndaj Republikës së Irlandës në finalet e kualifikueseve.
Rumania ia doli të kualifikohej në Ligën e Kombeve, por u mund nga Turqia 1-0 në gjysmëfinale. Ajo regjistroi performancën e saj të fundit në panairin botëror në vitin 1998.
Midis ekipeve afrikane, Nigeria humbi titullin e dytë radhazi në kampionat pasi humbi ndaj Republikës Demokratike të Kongos në penallti, ndërsa Kameruni humbi ndaj të njëjtës ekip 1-0 në një ndeshje eliminatore.
Kili dështoi të kualifikohej për herë të tretë radhazi, duke e përfunduar kualifikueset e Amerikës së Jugut në vendin e fundit me vetëm dy fitore në 18 ndeshje. Peruja ishte e nënta, gjithashtu me dy fitore dhe vetëm gjashtë gola të shënuar./Telegrafi/