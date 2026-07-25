Zbulohet renditja e shpenzimeve neto të Ligës Premier për pesë sezonet e fundit
Klubi londinez, Chelsea, kryeson renditjen e shpenzimeve neto në Ligën Premier për pesë sezonet e fundit me një total prej 817 milionë funtesh apo 956.5 milionë euro.
Shifrat që mbulojnë periudhën 2022/23 deri në 2026/27 e renditin Tottenham Hotspur në vendin e dytë me 683 milionë funte (800 milionë euro) dhe Manchester Unitedin në vendin e tretë me 682 milionë funte (798.5 milionë euro).
Në pesë sezonin e fundit, Arsenalin renditet në vendin e katërt me 555 milionë funte (650 milionë euro), Liverpooli vjen i pesti me 448 milionë funte (524.5 milionë euro), ndërsa Manchester City renditet i gjashti me ka 290 milionë funte (339.5 milionë euro).
Pozicioni i Chelseat në krye është rezultat i një serie transferimesh të profilit të lartë dhe të kushtueshme nën pronësinë e tyre aktuale.
Më i fundit erdhi këtë verë kur ata përfunduan një marrëveshje rekord britanike prej 137 milionë eurosh për Morgan Rogers nga Aston Villa.
Investime të tjera të mëdha përfshijnë mbërritjen prej 124 milionë eurosh të Enzo Fernandez nga Benfica, blerjen prej 135 milionë eurosh të Moises Caicedo nga Brighton dhe nënshkrimin rreth 105 milionë eurosh të Mykhailo Mudryk nga Shakhtar Donetsk.
Këto marrëveshje, së bashku me disa shpenzime të tjera të rëndësishme, kanë çuar shpenzimet neto kumulative të klubit në nivelin më të lartë në Ligën Premier.
Më poshtë në tabelë, Newcastle ka shpenzuar 320 milionë euro, Nottingham Forest 297 milionë euro, Ipswich Toën 227 milionë euro dhe Bournemouth 213 milionë euro.
Crystal Palace (174 milionë euro), Fulham (153 milionë euro), Sunderland (151 milionë euro), Brentford (126 milionë euro), Everton (110 milionë euro), Coventry (78 milionë euro) dhe Leeds United (41 milionë euro) plotësojnë renditjet e mesme deri të ulëta.
Aston Villa shfaqet me një shpenzim neto negativ prej –14 milionë euro, me Hull me –20 milionë euro dhe Brighton me –47 milionë euro.
Renditja nxjerr në pah kontrastin e mprehtë në fuqinë shpenzuese në të gjithë Ligën Premier.
Ndërsa Chelsea ka investuar vazhdimisht shumë për të rindërtuar dhe forcuar skuadrën e tyre, klube të tjera kanë vepruar nën kufizime më të rrepta të përcaktuara nga Rregullat e Fitimit dhe Qëndrueshmërisë.
Gatishmëria e “Bluve” për të paguar tarifa shtesë për lojtarët e rinj me potencial të lartë i ka dalluar ata gjatë periudhës pesëvjeçare. Këto shifra japin një pamje të qartë të peizazhit financiar ndërsa klubet vazhdojnë.
Megjithatë, do të ketë presion mbi trajnerin e ri Xabi Alonso dhe ekipin e tij për të justifikuar shpenzimet, veçanërisht pasi ata përfunduan të 10-tët sezonin e kaluar. /Telegrafi/