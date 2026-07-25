Sekreti i një fushe perfekte dhe një mrekullie inxhinierike: Çfarë kishte në të vërtetë nën bar në finalen e madhe të Kupës së Botës?
Kupa e Botës 2026 ka mbaruar, por detaje interesante rreth organizimit të ngjarjes më të madhe sportive në botë vazhdojnë të tërheqin shumë vëmendje.
Një nga sfidat më të mëdha për organizatorët ishte përgatitja e sipërfaqes së stadiumit MetLife, ku u luajt finalja e madhe, dhe ekspertët nga kompanitë World Sports USA dhe SIS Pitches kanë zbuluar tani sekretin e barit të përsosur.
Fotografia e publikuar, e krijuar vetëm 15 ditë pas procesit të të ashtuquajturit "qepje" të terrenit (sistemi i qepjes), tregon një vepër mbresëlënëse inxhinierike.
Tregon qartë se si rrënja e barit natyror ndërthuret me fibrat sintetike në kohë rekord, duke krijuar një bazë jashtëzakonisht të fortë dhe të përforcuar.
The FIFA World Cup Final may be over, but here’s a look back at what helped prepare the pitch for football’s biggest stage.
This photo was taken just 15 days after the stitching process at MetLife Stadium, showing how quickly the natural grass roots began intertwining with the… pic.twitter.com/y0uZoqZvjz
— World Sports USA - Turf Experts (@WorldSportsCo) July 23, 2026
Si funksionon sistemi hibrid?
Instalimi i kësaj sipërfaqeje të cilësisë së lartë u krye nga kompania SIS Pitches, një nga specialistët kryesorë në botë për sistemet hibride të barit.
Përparësitë kryesore të këtij sistemi pasqyrohen në integrimin jashtëzakonisht të shpejtë të materialeve natyrore dhe artificiale dhe në qëndrueshmërinë afatgjatë të substratit. Në vetëm dy javë, bari natyral zë rrënjë thellë rreth fibrave sintetike, duke krijuar një strukturë rezistente që zvogëlon në mënyrë drastike formimin e vrimave dhe dëmtimeve gjatë dueleve intensive.
Më e rëndësishmja, fusha, pavarësisht mbështetjes së saj të fortë sintetike, e ruan plotësisht pamjen, elasticitetin dhe ndjesinë natyrale të lojës.
"Ndërsa rrënjët rriten rreth fibrave sintetike, krijohet një strukturë nëntokësore jashtëzakonisht e fortë që rrit ngurtësinë e fushës dhe i lejon asaj t'i rezistojë ashpërsisë së futbollit të nivelit të lartë", thuhet në postim e tyre.
Përgatitja e fushës për finalen e Kupës së Botës kërkonte standardet më të larta, dhe fotografitë që tregojnë thellësinë dhe dendësinë e sistemit rrënjor konfirmojnë pse fushat hibride janë bërë standardi absolut në futbollin modern.
Falë kësaj teknologjie, finalistët kishin kushtet ideale për të luajtur në ndeshjen më të rëndësishme të karrierës së tyre. /Telegrafi/