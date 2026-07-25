Vrasje në tentativë në Lipjan, i dyshuari në arrati
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në fshatin Brus të Lipjanit.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 19:28.
“ Viktima mashkull kosovar, ka pësuar lëndime pasi që dyshohet se i dyshuari mashkull kosovar, ka shtënë me armë zjarri ndaj tij, pas një mosmarrëveshje që kishte viktima ndaj të dyshuarit”, thuhet në raport.
Viktimës i është ofruar tretman mjekësor dhe pastaj është liruar, ndërsa i dyshuari është larguar në drejtim të panjohur.
Lidhur me rastin është informuar e konsultuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar rastin. /Telegrafi/
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