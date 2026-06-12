“38-vjeçari Messi është ende i pandalshëm”, Dembele paralajmëron rivalët e Kupës së Botës
Sulmuesi i kombëtares franceze, Ousmane Dembele, ka vlerësuar perspektivat e Lionel Messit në Kupën e Botës 2026, duke thënë se argjentinasi ende ka uri për të fituar trofeu.
Dembele është përkujdesur t’i paralajmëroj të gjithë rivalët e Kupës së Botës sa i përket formës së kombëtares së Argjentinës, e në veçanti yllit të tyre, Lionel Messi.
“Ai mund të fitojë çdo trofe. E pashë këtë kur isha te Barcelona”, ka thënë fillimisht Dembele.
“Mosha e tij nuk ndryshon asgjë. Ai është më i miri që kam parë ndonjëherë. Futbollisti më i mirë në histori”.
“Ai është ende i rrezikshëm. Ai është tashmë 38 vjeç, por është ende e vështirë për ta ndaluar. Aftësitë e tij mbetet me të”.
“Duhet të jemi të kujdesshëm me të sepse ai është i aftë të fitojë përsëri", vuri në dukje sulmuesi i kombëtares franceze. /Telegrafi/