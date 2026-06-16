Data 15 qershor 2026 vendosi një rekord në historinë e Kupës së Botës
Dita e 15 qershorit 2026 do të mbetet në histori të Kampionatit Botëror si një nga më të pazakontat, pasi për herë të parë një ditë e tërë e garës përfundoi pa asnjë fitues.
Të katër ndeshjet e zhvilluara gjatë kësaj date u mbyllën në barazim, duke vendosur një rekord të ri në historinë e Kupës së Botës.
Seria e barazimeve nisi me përballjen mes Spanjës dhe Kepit të Gjelbër, e cila përfundoi pa gola (0-0), pavarësisht dominimit të spanjollëve dhe rasteve të krijuara nga të dyja skuadrat.
Më pas, Belgjika dhe Egjipti ndanë pikët në një ndeshje të luftuar që u mbyll me rezultatin 1-1. Egjiptianët treguan organizim të shkëlqyer, ndërsa belgët shmangën humbjen falë reagimit në pjesën e dytë.
Edhe sfida mes Arabisë Saudite dhe Uruguait nuk prodhoi fitues. Të dy kombëtaret realizuan nga një gol, duke e mbyllur takimin me rezultatin 1-1 dhe duke mbajtur të hapura llogaritë për kualifikim.
Dita u përmbyll me ndeshjen më spektakolare, atë mes Iranit dhe Zelandës së Re. Tifozët panë katër gola dhe emocione deri në minutat e fundit, por në fund skuadrat u ndanë në paqe me rezultatin 2-2.
Ky bilanc i pazakontë e bën 15 qershorin 2026 ditën me numrin më të madh të ndeshjeve të përfunduara në barazim brenda një dite të vetme në historinë e Kupës së Botës.
Rekordi pasqyron edhe balancën gjithnjë e më të madhe mes kombëtareve pjesëmarrëse në turne, ku diferencat mes favoritëve dhe skuadrave më pak të njohura po zvogëlohen vazhdimisht.
Me garën që po bëhet gjithnjë e më konkurruese, Botërori 2026 vazhdon të prodhojë surpriza dhe statistika historike që po tërheqin vëmendjen e tifozëve në mbarë botën. /Telegrafi/