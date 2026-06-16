Brazili merr lajmin e hidhur për Neymar para përballjes me Haitin
Brazili mund të jetë sërish pa Neymarin në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve në Kupën e Botës.
Sipas raportimeve të “Ge Globo”, sulmuesi i Santosit nuk është rikuperuar ende plotësisht nga lëndimi në pulpën e këmbës dhe rrezikon të mungojë edhe në përballjen ndaj Haitit, e cila zhvillohet të shtunën.
34-vjeçari iu nënshtrua testeve mjekësore të hënën dhe gjithashtu mungoi në seancën stërvitore të kombëtares braziliane, duke shtuar dyshimet për gatishmërinë e tij.
Neymar nuk ishte në dispozicion as për ndeshjen e parë të Brazilit në Botëror, që përfundoi me barazimin 1-1 ndaj Marokut. Megjithatë, ai ishte i pranishëm në bankën rezervë për të mbështetur bashkëlojtarët e tij.
Stafi teknik i Brazilit do të vazhdojë ta monitorojë gjendjen e yllit brazilian gjatë ditëve në vijim, ndërsa vendimi përfundimtar për aktivizimin e tij ndaj Haitit pritet të merret më afër ndeshjes./Telegrafi/