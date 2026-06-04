10 futbollistët më të moshuar në Kupën e Botës 2026 – Ronaldo nuk është i pari, Messi mbetet jashtë Top 10
Kupa e Botës 2026 do të sjellë në skenë jo vetëm talentet e rinj të futbollit botëror, por edhe disa legjenda që vazhdojnë të sfidojnë moshën.
Me listat përfundimtare të kombëtareve tashmë të publikuara, vëmendja është përqendruar edhe te lojtarët më të vjetër që do të marrin pjesë në turneun më të madh të futbollit.
Interesant është fakti se as Lionel Messi nuk bën pjesë në dhjetëshen e parë, ndërsa Cristiano Ronaldo renditet vetëm në vendin e dytë.
10. Hernan Galindez (Ekuador) – 39 vjeç, 2 muaj e 12 ditë
Portieri i lindur në Argjentinë, por që përfaqëson Ekuadorin, pritet të jetë zgjedhja e parë e kombëtares së tij në Botëror. Ai është bërë figurë e rëndësishme për ekipin që nga debutimi në vitin 2021.
9. Yuto Nagatomo (Japoni) – 39 vjeç, 8 muaj e 30 ditë
I njohur për periudhën e tij te Interi, Nagatomo vazhdon të jetë pjesë e Japonisë edhe në moshën 39-vjeçare. Mbrojtësi me përvojë pritet të ketë një rol më shumë si lider në dhomat e zhveshjes.
8. Fernando Muslera (Uruguai) – 39 vjeç, 11 muaj e 26 ditë
Legjenda e portës uruguaiane është rikthyer në kombëtare pas një mungese të gjatë. Edhe pse nuk pritet të jetë titullar, eksperienca e tij mbetet e paçmueshme.
7. Vozinha (Kepi i Gjelbër) – 40 vjeç e 8 ditë
Portieri veteran i Kepit të Gjelbër ka kaluar kufirin e 40 viteve dhe vazhdon të jetë një nga figurat kryesore të kombëtares së tij.
6. Manuel Neuer (Gjermani) – 40 vjeç, 2 muaj e 15 ditë
Pas pensionimit nga kombëtarja, Neuer u rikthye për shkak të problemeve me lëndimet në repartin e portierëve të Gjermanisë. Mbetet për t’u parë nëse do të jetë titullar apo jo.
5. Edin Dzeko (Bosnje dhe Hercegovinë) – 40 vjeç, 2 muaj e 25 ditë
Sulmuesi legjendar vazhdon të jetë vendimtar për Bosnjën. Ai ishte një nga protagonistët kryesorë në kualifikimin e ekipit për Kupën e Botës 2026.
4. Luka Modric (Kroaci) – 40 vjeç, 9 muaj e 2 ditë
Kapiteni kroat vazhdon të jetë zemra e ekipit kombëtar. Botërori 2026 mund të jetë turneu i fundit i karrierës së tij madhështore.
3. Guillermo Ochoa (Meksikë) – 40 vjeç, 10 muaj e 29 ditë
Heroi i shumë Botërorëve për Meksikën vazhdon të jetë pjesë e kombëtares, edhe pse nuk konsiderohet më zgjedhja e parë në portë.
2. Cristiano Ronaldo (Portugali) – 41 vjeç, 4 muaj e 6 ditë
Një rekord më vete. Cristiano Ronaldo do të marrë pjesë në Kupën e tij të gjashtë të Botës, duke vendosur një tjetër standard historik. Portugezi synon trofeun e vetëm madhor që ende mungon në koleksionin e tij.
Megjithatë, ai nuk do të mund të thyejë rekordin e golashënuesit më të vjetër në historinë e Botërorëve, që vazhdon të mbahet nga Roger Milla.
1. Craig Gordon (Skoci) – 43 vjeç, 5 muaj e 11 ditë
Portieri skocez është futbollisti më i moshuar që do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026.
Gordon debutoi në futbollin profesionist në një epokë kur shumë prej yjeve të sotëm ende nuk kishin lindur.
Megjithatë, edhe nëse luan në turne, ai nuk do të arrijë rekordin absolut të portierit egjiptian Essam El-Hadary, i cili mbetet futbollisti më i vjetër që ka luajtur ndonjëherë në Kupën e Botës, në moshën 45-vjeçare gjatë Botërorit të vitit 2018.
Vlen të theksohet se Lionel Messi, pavarësisht se do të jetë 38 vjeç në këtë Botëror, nuk arrin të futet në Top 10, duke u renditur në vendin e 11-të në listën e lojtarëve më të moshuar të turneut. /Telegrafi/