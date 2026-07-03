Zyrtare: Nathaniel Brown, lojtar i ri i Bayern Munichut
Bayern Munich ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e mbrojtësit 23-vjeçar Nathaniel Brown nga rivalët e Bundesligës, Eintracht Frankfurt.
Mbrojtësi i krahut shumë i vlerësuar ia ka përkushtuar të ardhmen e tij afatgjatë gjigantëve bavarezë, duke nënshkruar një kontratë që zgjat deri në vitin 2031.
Njoftimi për transferimin e anësorit gjerman erdhi nga vet faqet zyrtare të Bayernit në rrjetet sociale.
“FC Bayern ka nënshkruar me lojtarin e kombëtares gjermane, Nathaniel Brown, 23 vjeç, nga Eintracht Frankfurt me një kontratë deri më 30 qershor 2031”, thuhet në njoftim.
𝑩𝒐𝒓𝒏 𝒊𝒏 𝑩𝒂𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂, 𝒏𝒆𝒘 𝒊𝒏 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒄𝒉! 🥨❤️🤍
Welcome to FC Bayern, Nene. 🥰 pic.twitter.com/xyxwAoc40o
— FC Bayern (@FCBayernEN) July 3, 2026
Ndërsa kushtet zyrtare mbeten të pazbuluara, raportet e mëparshme tregonin fuqimisht se tarifa e transferimit arriti në afërsisht 55 milionë euro.
Ndryshe, Brown pati një sezon të jashtëzakonshëm individual edicionin e kaluar, duke u paraqitur në 33 ndeshje të Bundesligës, duke shënuar katër gola dhe duke dhënë katër asistime vendimtare. /Telegrafi/
✍️ pic.twitter.com/C4DMgypSvw
— FC Bayern (@FCBayernEN) July 3, 2026