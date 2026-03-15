Zyrtare: Joan Laporta rizgjidhet president i Barcelonës
Joan Laporta është rizgjedhur president i Barcelonës për pesë vitet e ardhshme pasi mposhti Victor Font në zgjedhjet e së dielës.
Laporta siguroi një fitore të qartë. Nga 48,400 vota të hedhura, pasi u numëruan 36,117 prej tyre, ai kishte krijuar një epërsi të pakapërcyeshme me 24,643 vota.
Numri total i votave përfaqësonte një pjesëmarrje prej 42.34 për qind, ndërsa klubi njoftoi se 114,504 anëtarë kishin të drejtë vote në këto zgjedhje. Presidentë aktualë dhe të mëparshëm, trajnerë dhe lojtarë ishin mes atyre që votuan në Spotify Camp Nou, përfshirë Hansi Flick dhe disa lojtarë të ekipit të parë.
Zgjedhjet u mbajtën në të njëjtën ditë kur Barcelona fitoi 5-2 ndaj Sevillas në La Liga. Trajneri Flick dhe disa futbollistë, si Raphinha, Pedri dhe Dani Olmo, hodhën votën e tyre pas përfundimit të ndeshjes.
“Nuk do t’ju tregoj për kë do të votoj sepse është sekret. Është një ditë e veçantë. E pashë në televizor në zyrën time në stadium teksa zhvillohej procesi i votimit dhe është diçka e veçantë. Mendoj se të gjithë janë të lumtur, ishte një ditë shumë e mirë”, deklaroi Flick para se të votonte.
Më herët gjatë ditës, portieri Marc-Andre ter Stegen, i cili aktualisht është i huazuar te Girona, u përball me një moment të sikletshëm kur nuk arriti të votonte pasi emri i tij nuk ishte në listën e regjistrit zgjedhor.
Të gjithë lojtarët e Barcelonës bëhen anëtarë të klubit kur bashkohen me ekipin, por është përgjegjësi e tyre të përditësojnë anëtarësimin, gjë që portieri gjerman nuk e kishte bërë para zgjedhjeve.
Edhe disa lojtare të dëmtuara të Barcelonës në futbollin e femrave, si Aitana Bonmati dhe Laia Aleixandri, votuan, ndërsa shumica e bashkëlojtareve të tyre nuk mundën të marrin pjesë pasi luanin në udhëtim ndaj Deportivo de La Corunas.
Në votim mori pjesë edhe ish-trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, vetëm disa ditë pasi e kishte quajtur Laportën “gënjeshtar” për rolin e tij në dështimin e rikthimit të Lionel Messit në klub në vitin 2023. Po ashtu votoi edhe ish-mesfushori i Inter Miami, Sergio Busquets. Përveç Spotify Camp Nou, votimi u zhvillua edhe në qendra të tjera në Tarragona, Girona, Lleida dhe Andorra.
Rezultati përsërit atë të vitit 2021, kur Laporta gjithashtu mposhti bindshëm Font për të pasuar Josep Maria Bartomeu në krye të klubit.
Ky është mandati i dytë i Laportës në krye të Barcelonës. Ai ishte president edhe nga viti 2003 deri në vitin 2010, periudhë gjatë së cilës emëroi Pep Guardiolën si trajner dhe klubi fitoi tripletën e parë në vitin 2009, përpara se të rikthehej në post 11 vjet më vonë.
Që nga rikthimi i tij, Barcelona ka fituar dy tituj të La Ligas, ndërsa skuadra e femrave ka fituar tre herë Ligën e Kampionëve. Megjithatë, një nga shtyllat kryesore të fushatës së tij ishte suksesi i ekipit të meshkujve nën drejtimin e Hansi Flick.
Sezonin e kaluar, Flick e udhëhoqi Barcelonën drejt tripletës vendore – La Liga, Copa del Rey dhe Superkupa e Spanjës – si dhe deri në gjysmëfinalen e parë të Ligës së Kampionëve që nga viti 2019. Edhe këtë sezon skuadra mbetet në garë si në La Liga ashtu edhe në Ligën e Kampionëve.
Ndërkohë, Laporta ka vazhduar edhe projektin e rindërtimit të Spotify Camp Nou. Dy nivelet e para të stadiumit të rinovuar ishin plotësisht funksionale për herë të parë në ndeshjen ndaj Sevillas të dielën, duke e rritur kapacitetin mbi 60 mijë vende, ndërsa puna për nivelin e tretë vazhdon.
Victor Font kishte shpresuar të fitonte mbështetjen e anëtarëve duke argumentuar se situata financiare e klubit nuk është përmirësuar nën drejtimin e Laportës – gjë që presidenti e kundërshton – si dhe duke kritikuar vonesat në rikthimin e plotë në Spotify Camp Nou dhe mënyrën se si u menaxhua largimi i Lionel Messit nga klubi.