Zvicra e mposht Algjerinë me lehtësi dhe kualifikohet në 1/8-tën e Kupës së Botës
Kombëtarja e Zvicrës siguroi një vend në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës, pasi mposhti Algjerinë me rezultatin 2-0 në ndeshjen e luajtur në Vancouver.
Ekipi i Murat Yakin luajti një ndeshje të pjekur taktikisht, kontrolloi situatën në fushë nga minuta e parë deri në minutën e fundit, dhe në raundin tjetër do të luajë kundër ekipit më të mirë nga sfida Kolumbi-Ganë.
Zvicra e nisi ndeshjen me durim, duke ua dhënë topin algjerianëve dhe duke krijuar një bllok qendror të fortë. Ky organizim dha fryte që në minutën e 11-të.
🇨🇭 Switzerland have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
Manzambi bëri një depërtim të shkëlqyer në krahun e djathtë dhe dërgoi një krosim të mprehtë në zonë, ku Breel Embolo bëri më të mirën e tij dhe e tundi rrjetën në mënyrë rutinore për epërsinë 1-0.
Pas golit kryesor, Algjeria vazhdoi ta qarkullonte topin, por pa një ide konkrete, ndërsa Zvicra priste për raste nga kundërsulmet e shpejta.
Çështja e fituesit u zgjidh praktikisht menjëherë në hapjen e pjesës së dytë, më saktësisht në minutën e 46-të.
Zviceranët e morën topin me presion të lartë, Vargas krosoi, dhe pasi mbrojtja algjeriane e devijoi për pak kohë topin në skaj të zonës së penalltisë, Dan Ndoye e mposhti portierin kundërshtar me një gjuajtje të saktë për 2-0.
Në minutën e 49-të, algjerianët u përpoqën të ngushtonin diferencën me anë të Mahrez, por gjuajtja e tij e rrezikshme përfundoi në bllokun e mbrojtjes zvicerane.
🎟️ Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
Në fund të ndeshjes, më saktësisht në minutën e 81-të, Zvicra mund të kishte shënuar një gol të tretë. Pas një depërtimi të shkëlqyer solo, Denis Zakaria futi në lojë Fabian Rieder, gjuajtja e të cilit nga afërsia u prit në mënyrë fantastike nga portieri algjerian, Luca Zidane, duke e shpëtuar kështu ekipin e tij nga një humbje më bindëse.
Zviceranët e ruajtën avantazhin deri në fund të ndeshjes pa asnjë vështirësi dhe festuan kalimin e merituar, ndërsa skuadra e Vladimir Petkovic nuk tregoi shumë në këtë ndeshje dhe po kthehet në shtëpi. /Telegrafi/