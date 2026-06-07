Alexander Zverev më në fund e realizoi ëndrrën e tij. Pas vitesh pritjeje, lëndimesh të rënda dhe tri finaleve të humbura në turnetë Grand Slam, tenisti gjerman fitoi titullin e parë madhor të karrierës, duke triumfuar në Roland Garros.

Në finalen e madhe në Paris, raketa numër tre e botës mposhti italianin Flavio Cobolli me rezultatin 3:2 në sete (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1), pas një beteje që zgjati më shumë se katër orë.

Zverev e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer. Me goditje të fuqishme nga vija bazë dhe një servis që kalonte shpesh 210 km/h, ai fitoi setin e parë 6:1 në vetëm 35 minuta, duke lënë përshtypjen se finalja mund të përfundonte shpejt.


Megjithatë, Cobolli tregoi karakter dhe cilësi. Italiani uli numrin e gabimeve, ndryshoi ritmin e lojës me topa të shkurtër dhe prerje të zgjuara, dhe arriti të marrë setin e dytë 6:4 për të barazuar rezultatin në 1:1.

Betejë nervash dhe seti i kampionit

Seti i tretë ishte shumë i luftuar. Të dy lojtarët mbajtën serviset deri në momentet vendimtare, kur Zverev gjeti ritmin e duhur dhe shfrytëzoi rastin për ta fituar setin 6:4, duke kaluar në epërsi 2:1.


Drama kulmoi në setin e katërt. Cobolli bëri një break të hershëm dhe krijoi avantazh, por Zverev reagoi në një game maratonë me shkëmbime të gjata, duke rikthyer break-un dhe duke barazuar në 5:5. Seti shkoi në tie-break, ku italiani tregoi qetësi më të madhe dhe fitoi 7:5, duke çuar finalen në setin vendimtar.


Në setin e pestë, Zverev mori kontrollin total. Gjermani realizoi dy break-e të shpejta dhe krijoi epërsi 4:0, ndërsa Cobolli nuk arriti të reagojë. Zverev e mbylli setin 6:1 dhe me të edhe ndeshjen, duke shpërthyer në festë në “Philippe Chatrier”. /Telegrafi/

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