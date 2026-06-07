Zverev fiton Roland Garrosin e parë pas një finaleje epike
Alexander Zverev më në fund e realizoi ëndrrën e tij. Pas vitesh pritjeje, lëndimesh të rënda dhe tri finaleve të humbura në turnetë Grand Slam, tenisti gjerman fitoi titullin e parë madhor të karrierës, duke triumfuar në Roland Garros.
Në finalen e madhe në Paris, raketa numër tre e botës mposhti italianin Flavio Cobolli me rezultatin 3:2 në sete (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1), pas një beteje që zgjati më shumë se katër orë.
Zverev e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer. Me goditje të fuqishme nga vija bazë dhe një servis që kalonte shpesh 210 km/h, ai fitoi setin e parë 6:1 në vetëm 35 minuta, duke lënë përshtypjen se finalja mund të përfundonte shpejt.
One step closer to the title 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/16tBQrRc3J
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Megjithatë, Cobolli tregoi karakter dhe cilësi. Italiani uli numrin e gabimeve, ndryshoi ritmin e lojës me topa të shkurtër dhe prerje të zgjuara, dhe arriti të marrë setin e dytë 6:4 për të barazuar rezultatin në 1:1.
Betejë nervash dhe seti i kampionit
Seti i tretë ishte shumë i luftuar. Të dy lojtarët mbajtën serviset deri në momentet vendimtare, kur Zverev gjeti ritmin e duhur dhe shfrytëzoi rastin për ta fituar setin 6:4, duke kaluar në epërsi 2:1.
COBOLLI FORCES THE DECIDER 🇮🇹
Fourth set tiebreak goes to the Italian, 7-6(5)!#RolandGarros pic.twitter.com/lAfGWqRmv4
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Drama kulmoi në setin e katërt. Cobolli bëri një break të hershëm dhe krijoi avantazh, por Zverev reagoi në një game maratonë me shkëmbime të gjata, duke rikthyer break-un dhe duke barazuar në 5:5. Seti shkoi në tie-break, ku italiani tregoi qetësi më të madhe dhe fitoi 7:5, duke çuar finalen në setin vendimtar.
Delightful touch from Zverev from our point of the day ✨#RolandGarros pic.twitter.com/preHRazTAl
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
Në setin e pestë, Zverev mori kontrollin total. Gjermani realizoi dy break-e të shpejta dhe krijoi epërsi 4:0, ndërsa Cobolli nuk arriti të reagojë. Zverev e mbylli setin 6:1 dhe me të edhe ndeshjen, duke shpërthyer në festë në “Philippe Chatrier”. /Telegrafi/
It's yours, Sascha 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/036ZjLMXpn
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026