Zjarr në një nga stacionet më të mëdha të naftës në Rusi
Një zjarr ka shpërthyer në stacionin e pompimit të naftës Nurlino në republikën e Bashkortostanit, një nga rajonet më të rëndësishme industriale të Rusisë.
Objekti ndodhet pranë qytetit Ufa dhe është pjesë e rrjetit të madh energjetik Transneft-Ural, i cili luan rol kyç në transportimin e naftës drejt rafinerive ruse.
Bashkortostani është një republikë federale brenda Federatës Ruse, e vendosur në kufirin mes Evropës dhe Azisë, në zonën e Uraleve jugore.
Rajoni është i njohur për burimet e pasura natyrore, veçanërisht naftën dhe gazin, si dhe për industrinë e zhvilluar të përpunimit të energjisë dhe kimikateve. Kryeqyteti i tij, Ufa, është një nga qendrat kryesore industriale dhe ekonomike në Rusi.
Sipas raportimeve paraprake, zjarri në stacionin Nurlino ka shpërthyer gjatë orëve të mëngjesit dhe është përhapur në një pjesë të konsiderueshme të objektit.
Ky stacion përdoret për transportimin e naftës drejt rafinerive kryesore në vend, duke e bërë incidentin potencialisht të ndjeshëm për infrastrukturën energjetike të rajonit.
Autoritetet lokale ende nuk kanë dhënë një shpjegim të plotë për shkaqet e zjarrit, ndërsa ekipet emergjente janë angazhuar në shuarjen e flakëve dhe sigurimin e zonës. Deri më tani nuk raportohet për viktima apo të lënduar, por vlerësimet për dëmet materiale pritet të bëhen në vijim.
Hetimet janë në zhvillim për të përcaktuar rrethanat e incidentit, ndërsa autoritetet ruse zakonisht japin informacion të kufizuar në raste të tilla që lidhen me infrastrukturën energjetike. /Telegrafi/