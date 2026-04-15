Bayern Munich është nikoqir i Real Madridit në “Allianz Arena”, ku në start u shënuan dy gola, me të dy ekipet nga një.

Në Mynih, “Los Blancos” synojnë rikthimin pas humbjes 2-1 që pësuan javën e kaluar në “Santiago Bernabeu”, por dueli nisi zjarr për dy ekipet.

Real Madridi e hapi rezultatin që në sekondat e para. Arda Güler shënoi pas vetëm 35 sekondash, pasi përfitoi nga një tentim i gabuar pasimi i portierit gjerman.

Topi përfundoi te turku, i cili lëshoi një goditje të fuqishme nga rreth 35-40 metra, duke e dërguar në rrjetë për 1-0.


Megjithatë, avantazhi madrilen nuk zgjati shumë. Bayerni reagoi shpejt dhe barazoi në minutën e 6-të, kur Pavlović shënoi me kokë pas një krosimi të saktë nga Joshua Kimmich, duke e bërë rezultatin 1-1.


Ndeshja pritet të vazhdojë me ritëm të lartë, me të dyja skuadrat që kërkojnë të marrin kontrollin e plotë të eliminatores. /Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetBayern MunichReal Madrid
telegrafi sport app