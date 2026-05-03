Zhduken dy ushtarë amerikanë në Marok, nisin kërkimet
Dy ushtarë amerikanë janë zhdukur gjatë ushtrimeve ushtarake në Marok, ka njoftuar Komanda Afrikane e SHBA-së (Africom).
Amerikanët e zhdukur po merrnin pjesë në “African Lion 2026”, një stërvitje e përbashkët vjetore e projektuar për të forcuar operacionet midis forcave amerikane, aleatëve të NATO-s dhe kombeve afrikane.
Africom tha se ata u raportuan të zhdukur të shtunën pranë Zonës së Trajnimit Cap Draa, e cila është afër qytetit Tan Tan në Marok.
Një mision kërkim-shpëtimi që përfshin burime tokësore, ajrore dhe detare nga SHBA-ja, Maroku dhe vende të tjera është duke u zhvilluar për anëtarët e shërbimit.
"Incidenti mbetet nën hetim dhe kërkimi është duke vazhduar", tha Africom në një deklaratë të lëshuar.
"Fokusi ynë është tek anëtarët e shërbimit të përfshirë dhe familjet e tyre", shton deklarata.
“African Lion”, stërvitja e përbashkët ushtarake vjetore më e madhe e kontinentit, zhvillohet në Marok, Ganë, Senegal dhe Tunizi.
Ajo përqendrohet në operacione në të gjitha fushat, reagim ndaj krizave dhe koordinim shumëkombësh për të rritur sigurinë rajonale dhe për t'u përgatitur për emergjenca.
Stërvitja, e cila përfshin 5,000 personel nga mbi 40 vende dhe më shumë se 30 partnerë të industrisë me bazë në SHBA, është planifikuar të zhvillohet nga 27 prilli deri më 8 maj. /Telegrafi/