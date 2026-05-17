Shpërthimi i Ebolës është një emergjencë globale shëndetësore, thotë OBSH
OBSH-ja tha se 80 vdekje të dyshuara, tetë raste të konfirmuara në laborator dhe 246 raste të dyshuara të Ebolës ishin raportuar deri të shtunën në provincën e largët Ituri të Kongos në të paktën tre zona shëndetësore, duke përfshirë Bunia, Rwampara dhe Mongbwalu.
Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC) thanë të shtunën se të paktën 87 persona kishin vdekur në provincën lindore, me 336 raste të dyshuara dhe 13 raste të konfirmuara të regjistruara. Katër persona kanë vdekur midis rasteve të konfirmuara.
Në kryeqytetin e Ugandës, Kampala, dy raste të konfirmuara në laborator, me sa duket të palidhura, përfshirë një vdekje, u raportuan të premten dhe të shtunën, nga njerëz që udhëtonin nga Kongoja, tha OBSH-ja.
Ministria e Shëndetësisë e Ugandës tha se rastet ishin "të importuara" nga Kongoja dhe trupi i pacientit që vdiq në Kampala u dërgua më vonë në Kongo.
Një rast i konfirmuar në laborator u raportua gjithashtu në kryeqytetin e Kongo, Kinshasa, nga një person që kthehej nga Ituri, shtoi agjencia e shëndetësisë e Kombeve të Bashkuara.
OBSH tha se shpërthimi nuk i plotëson kriteret e një emergjence pandemie, transmeton Telegrafi.
Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Afrikë kanë ngritur shqetësime në lidhje me rrezikun e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes, për shkak të afërsisë së zonave të prekura me Ugandën dhe Sudanin e Jugut fqinjë.
Agjencia paralajmëroi gjithashtu për një "transmetim aktiv në komunitet", ndërsa punonjësit e shëndetësisë nxituan të intensifikojnë shqyrtimin dhe gjurmimin e kontakteve për të përmbajtur sëmundjen.
Drejtori i përgjithshëm i Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Afrikë, Dr. Jean Kaseya, tha se rastet e para u raportuan në zonën shëndetësore Mongwalu, një zonë minierash me trafik të lartë, përpara se të migronin në Rwampara dhe Bunia "ndërsa pacientët kërkuan kujdes mjekësor, duke mundësuar përhapjen në tre zona shëndetësore". /Telegrafi/