Rikthehet Ebola në Kongo, 65 të vdekur
Agjencia më e lartë shëndetësore e Afrikës ka shpallur një shpërthim të Ebolës në provincën lindore Ituri të Republikës Demokratike të Kongos.
Janë raportuar rreth 246 raste dhe 65 vdekje, kryesisht në qytetet e minierave të arit Mongwalu dhe Rwampara, njoftuan Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC).
Ebola u zbulua për herë të parë në vitin 1976 në atë që tani njihet si Republika Demokratike e Kongos dhe mendohet se është përhapur nga lakuriqët e natës.
Ky është shpërthimi i 17-të i sëmundjes vdekjeprurëse virale në vend.
Përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore dhe përmes lëkurës së dëmtuar, duke shkaktuar gjakderdhje të rëndë dhe dështim të organeve.
Simptomat e hershme përfshijnë ethe, dhimbje muskujsh, lodhje, dhimbje koke dhe dhimbje fyti, dhe pasohen nga të vjella, diarre, skuqje dhe gjakderdhje.
Nuk ka kurë të provuar për Ebolën.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), shkalla mesatare e vdekshmërisë është rreth 50%.