Zendaya në ditën e parë të xhirimeve të filmit "The Odyssey": Nuk mund të flisja nga i ftohti
Zendaya ka zbuluar se dita e saj e parë e xhirimeve të filmit "The Odyssey" të Christopher Nolan nuk shkoi aq mirë.
Aktorja po xhironte skena në Islandë në temperatura shumë të ulëta, dhe temperatura ishte aq e ulët sa në një moment ajo nuk mundi t'i thoshte fjalët siç duhet.
Fituesja e çmimit Emmy, e cila luan rolin e perëndeshës greke Athena në adaptimin filmik të Christopher Nolan të epikës së Homerit, pranoi se kishte pasur presion të shtuar mbi të nga fakti se ishte hera e parë që punonte me një regjisor, punën e të cilit e admiron.
Zendaya tha në podkastin "Happy Sad Confused" se u përpoq të përgatitej sa më shumë që të ishte e mundur për xhirimet dhe i mësoi përmendësh tekstet e këngës, por i ftohti e habiti plotësisht.
"I kisha vargjet e mia dhe doja t'i dija përmendësh. U rrëmbeva paksa shumë", tha ajo. Problemi lindi kur iu desh t'i thoshte vargjet e saj para kamerave.
"Ishte tepër ftohtë, po xhironim në Islandë. Goja ime thjesht ngriu. Nuk mund të thoja asgjë. Nuk lëvizte. Tingëllonte fjalë për fjalë si 'bla, bla, bla'. Ishte shumë e pakëndshme", tha ajo.
Megjithatë, pavarësisht fillimit të çuditshëm, aktorja thotë se e gjithë përvoja ishte e veçantë për të.
"Vetëm fakti që je në atë situatë dhe punon me njerëz që i admiron... Ishte vërtet një dhuratë. Duhet të shkëputesh pak dhe të përqendrohesh te puna, por unë isha shumë e emocionuar që isha atje dhe doja të bëja më të mirën time", tha ajo.
Fillimi i ftohtë i xhirimeve nga Zendaya nuk duket se la përshtypje të keqe te Christopher Nolan. Regjisori vlerësoi punën e saj në një intervistë me Fandango, duke thënë se ajo ishte e jashtëzakonshme gjatë gjithë procesit.
"Ajo ishte gjithmonë perfekte. Gjithmonë perfekte", tha Nolan.