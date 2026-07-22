Zendaya dhe bashkëshorti i saj Tom Holland, rikrijojnë fotografitë e tyre 10 vite pas turneut të parë promovues për filmin Spider-Man
Zendaya dhe Tom Holland kanë rikrijuar një seri fotografish, një dekadë pas turneut të tyre të parë promovues për filmin Spider-Man.
Aktorja 29-vjeçare dhe aktori 30-vjeçar u njohën në xhirimet e filmit Spider-Man: Homecoming në vitin 2016.
Dhjetë vite më vonë, çifti tashmë është i martuar dhe është rikthyer në fushatën promovuese për filmin e tyre më të ri Spider-Man: Brand New Day.
Të martën, Zendaya shpërndau në Instagram një postim të Sony Pictures, i cili përmbante fotografi krah për krah të çiftit duke rikrijuar pozat e turneut të tyre të parë promovues së bashku.
Në njërën prej fotografive, Zendaya dukej elegante me një fund të bardhë dhe një bluzë të zezë pa mëngë, ndërsa Tom rikrijoi të njëjtën pozë si në fotografinë origjinale pranë saj.
Postimi përfshinte gjithashtu rikrijimin e disa fotografive me kolegun e tyre, Jacob Batalon, i cili luan rolin e Ned Leeds.
Sony e shoqëroi galerinë nostalgjike me mbishkrimin:
"Kanë kaluar tashmë 10 vite."
Tom dhe Zendaya kanë qenë të angazhuar së fundmi duke udhëtuar nëpër botë për të promovuar filmat e tyre të rinj The Odyssey dhe Spider-Man: Brand New Day.
Së fundmi, çifti ishte në Meksikë dhe më pas në New York për një event fotografik të filmit Spider-Man, ndërsa një javë më herët ishin të angazhuar me promovimin e The Odyssey, ku Zendaya tërhoqi vëmendjen me një sërë fustanesh elegante në stilin e lashtë grek.
Spider-Man: Brand New Day do të publikohet më 31 korrik dhe është vetëm një nga projektet e mëdha që Zendaya ka përfunduar këtë vit.
Aktorja zbuloi së fundmi se planifikon të bëjë një pushim nga Hollywood-i, pasi gjatë 12 muajve të fundit ka realizuar pesë projekte dhe është martuar me Tom Holland.
Ylli i Euphoria-s tha se dëshiron të "zhduket për pak kohë" pas këtij viti jashtëzakonisht të ngarkuar.
Aktorja amerikane foli për planet e saj të ardhshme gjatë premierës në New York të filmit The Odyssey në fillim të këtij muaji.